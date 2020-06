Hứa Giai Kỳ - Khổng Tuyết Nhi: Ai xứng đáng là 'visual - main dancer'?

Hứa Giai Kỳ - Khổng Tuyết Nhi đều có nhan sắc, tài năng để cạnh tranh vị trí visual - main dancer trong The Nine.

Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi debut trong nhóm The Nine sau khi tham gia show tuyển chọn Thanh xuân có bạn mùa 2. Cả hai đều là những thực tập sinh nổi trội từ đầu vì có nhan sắc hút mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên, khí chất tự tin trên sân khấu và khả năng vũ đạo "không phải dạng vừa".

Sau khi ra mắt, fandom của hai nữ thần tượng có một cuộc tranh chấp dữ dội trên mạng xã hội về danh hiệu "visual - main dancer" của The Nine. Người hâm mộ của hai bên đều khẳng định idol của họ xứng đáng đảm nhận vai trò nhan sắc lẫn vũ công chính của The Nine.