Haruma Miura - cái chết gây sốc làng giải trí Nhật Bản

Ngày 18/7, diễn viên người Nhật Bản Haruma Miura được phát hiện chết trong tình trạng treo cổ, hưởng dương 30 tuổi. Một di thư được tìm thấy tại hiện trường, cảnh sát cho rằng đây là vụ tự tử.

Haruma gia nhập làng giải trí qua bộ phim truyền hình Aguri của đài NHK năm 1997, khi mới 7 tuổi. Tuy nhiên phải đến phim Koizora (2007), tên tuổi của anh mới thực sự bứt phá, được đưa vào danh sách sao hạng A.

Nhưng cái chết, xảy ra ở tuổi 30, khi Haruma đang ở đỉnh cao danh tiếng, trở thành sự kiện sốc và khó hiểu cho giới nghệ sĩ Nhật.

Cố diễn viên Haruma Miura.

Trong chương trình Ongaku no Hi 2020 ngày 18/7, ca sĩ Shirota Yu - người từng đóng một số phim với Haruma như Samurai High School - biểu diễn với đôi mắt sưng húp vì khóc.

Một chuyên gia trong ngành giải trí bình luận: "Cáo phó của Miura được đưa ra lúc 3 giờ chiều. Shirota xuất hiện vào khoảng 7 giờ tối, anh ấy ngồi ở hậu trường trong tình trạng phờ phạc đến mức người quản lý cũng không biết nói gì. Họ là bạn tốt hơn 10 năm nay, thường xuyên đi chơi cùng nhau. Cái chết của Miura là cú sốc lớn đối với Shirota".

"Các ca khúc mà Shirota trình diễn là Kiseki của nhóm GReeeeN và Remember Me trong một bộ phim của Disney. Remember Me là ca khúc tưởng nhớ nhân vật đã qua đời. Khi chứng kiến màn biểu diễn đầy nước mắt của Shirota, hai host Nakai Masahiro và Azumi Shinichiro bối rối không nói nên lời. Lúc hát Remember Me, đôi mắt của Shirota sưng đỏ lên. Khi rèm sân khấu đóng lại, tôi nghĩ chắc chắn cậu ấy đã khóc nấc lên. Vì chương trình quay trực tiếp, tôi tự hỏi điều gì sẽ diễn ra, nhưng Shirota vẫn hoàn thành màn biểu diễn ngay cả khi đang khóc".

Cái chết của Haruma Miura gây sốc cho làng giải trí Nhật Bản Shirota Yu nén khóc biểu diễn ca khúc 'Kiseki' sau khi nghe tin Haruma Miura qua đời.

Haruma chơi với nhiều nghệ sĩ khác, trong đó có Miura Shohei - người từng đóng chung với anh trong Gokusen (2008). Một người bạn từng làm việc với cả Haruma và Shohei nói: "Đến bây giờ họ vẫn chơi với nhau nhưng Shohei không nghe tin tức gì về Haruma hay các dấu hiệu cho thấy anh ấy sẽ tự tử. Bởi vậy Shohei vẫn không thể tin vào sự thực".

"Trên phim trường Gokusen, Haruma rất chuyên nghiệp, luôn ghi nhớ tất cả câu thoại. Ngay cả khi anh nổi tiếng hơn tất cả diễn viên trong phim, anh ấy không hề có thái độ kiêu căng. Thời đó, Haruma hiểu rằng công ty kỳ vọng rất nhiều ở anh ấy. Vì vẫn ở tuổi vị thành niên, anh cố gắng cư xử đúng mực để không bị các trang lá cải dìm, thậm chí giữ khoảng cách với những người bạn tai tiếng. Khi đi karaoke, anh thường chọn các ca khúc của nhóm Southern All Stars hoặc Yuzu, duy trì cách hành xử tốt trong cuộc sống riêng tư", người này nói thêm.

Dù bận rộn, Haruma và Shohei luôn sắp xếp để cùng đi lướt sóng. Một người bạn của họ ở Chiba nói: "Cứ vài tháng Miura lại đến lướt sóng một lần. Là một diễn viên nổi tiếng, anh ấy rất bận rộn và việc lướt sóng giúp anh ấy được nghỉ ngơi. Tuy nhiên năm nay vì đại dịch, tôi không thể gặp anh ấy. Tôi rất đau lòng, tại sao chuyện này lại xảy ra?".

Hiện bức thư tuyệt mệnh của Haruma chưa được công bố và chưa rõ lý do nam diễn viên kết liễu đời mình. Giống những người nổi tiếng xấu số khác như Goo Hara hay Kimura Hana, nhiều người lo ngại hành vi bắt nạt trên mạng là lý do Haruma tự tử.

Sau khi có thông tin, các đồng nghiệp của anh vô cùng bất ngờ. Diễn viên Wada Masato viết: "Tôi không thể nói gì hơn... Tại sao? Chuyện gì vậy?". Yuji - bạn diễn của anh trong Gokusen - tweet: "Haruma, hãy nói đây không phải sự thật đi, tớ không muốn tin. Mới hôm qua thôi tớ còn nói với trợ lý rằng thật tuyệt nếu tiếp tục được làm việc với các đồng nghiệp trong Gokusen. Đến khi gặp lại, tớ muốn cùng cậu cụng bia như ngày xưa. Hẹn ngày tái ngộ".

Cơ quan chức năng cho biết thi thể Haruma đã được giao cho cảnh sát để điều tra nguyên nhân cái chết.

Thúy Anh (Theo Shukan Bunshun)