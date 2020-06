Gỡ tóc giả xơ xác, Lisa 'biến hình' cực đỉnh trong concept thứ hai

Sáng 17/6, YG tung ra loạt ảnh concept thứ hai của Black Pink cho single How you like that. Trái với concept đầu tiên mang vẻ bí ẩn ma mị, concept lần này biến girlgroup nhà YG thành những nàng rocker cực ngầu. Cộng đồng Blink phấn khích trước ngoại hình chất lừ của Black Pink, mỗi thành viên một nét thu hút khác biệt.

Lisa trở lại với màu tóc thật. Mái tóc đen cắt ngắn, tông makeup mắt đậm cùng chiếc khuyên môi khiến Lisa cool ngầu như những rocker Âu Mỹ.

Rosé buộc tóc hai bên chất chơi. Fan đoán cô nàng đính trang sức lên răng khi tăng độ sáng bức ảnh.

Jennie gây ấn tượng với tạo hình độc lạ.

Visual bùng nổ của Ji Soo trong đợt comeback.

Nếu như ngày hôm qua, Jennie, Ji Soo là hai thành viên "chiếm sóng" top trending Twitter thì hôm nay, Lisa mới là người nổi bật nhất đội hình Black Pink. Người hâm mộ hài lòng khi Lisa gỡ bộ tóc giả màu đỏ xơ xác và xuất hiện trong mái tóc đen "xịn đét" đậm chất high fashion. Chỉ một thay đổi nhỏ ở style đầu tóc, Lisa đã "biến hình" ngoạn mục, gây bất ngờ cho cộng đồng fan. Từ khóa "Lisa" chễm chệ ở top trending toàn cầu với hơn 900.000 lượt tweet chỉ sau 1 giờ.

Sự khác biệt trong tạo hình của Lisa cũng giúp xoa dịu làn sóng phẫn nộ của hội fan only của cô nàng. Trước đó, nhiều fan Lisa bức xúc vì nữ idol luôn gắn liền với một kiểu tóc cố định, ít được chăm chút phụ kiện "lồng lộn" hay cách makeup độc đáo như các thành viên khác trong teaser đầu tiên. "Poster này khác hoàn toàn với poster đầu tiên. Chỉ một thay đổi cũng làm nên sự khác biệt"; "Lisa luôn chinh phục mọi phong cách bất chấp cô ấy bị dìm như thế nào đi nữa"; "Đỉnh quá, Lisa cực kỳ hợp style Âu Mỹ luôn"; "Stylist chỉ cần đó tâm cho Lisa một chút thôi là đã thấy cô ấy có thể bùng nổ như thế nào"...

How you like that "ra lò" vào 18h (giờ địa phương) ngày 26/6.

Bee