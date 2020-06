Giữa tâm bão 'bất tài', Twice vẫn được khen visual đỉnh cao

Màn trình diễn More and More tại show Music Core chiều 13/6 đánh dấu một cột mốc đặc biệt của Twice. Nhóm giành cúp No.1 thứ tư trong đợt comeback lần này, và là cúp No.1 thứ 101 trong sự nghiệp. Với thành tích này, Twice đã vượt mặt SNSD để trở thành girlgroup thắng cúp No.1 hàng tuần nhiều nhất lịch sử Kpop. Nhóm xếp thứ hai trong danh sách những nghệ sĩ Hàn "ẵm" nhiều cúp No.1 nhất, chỉ đứng sau EXO.

Twice trình diễn More and More tại Music Core 13/6.

Bên cạnh những lời khen dành cho thành tích ấn tượng của Twice, người hâm mộ còn dồn sự chú ý vào nhan sắc rạng rỡ, đẹp đều của các thành viên. Trong outfit đỏ nổi bật, Twice được ví như những nàng tiên mùa hè xinh đẹp, toát lên thần thái tươi vui rạng ngời, mang lại "vitamin hạnh phúc" cho fan.

Đây cũng là một trong những outfit trình diễn "xịn xò" hiếm hoi được fan đánh giá cao của Twice. Trên Pann Nate, những bức ảnh GIF của Twice đang được chia sẻ "rần rần", nhận được "cơn mưa" lời khen của netizen Hàn.

Màn ending "tiên tử" của Sana.

Tzuyu đốn tim fan bởi nụ cười rạng rỡ.

Momo cực quyến rũ trong những động tác vũ đạo.

Mina buộc tóc cao sang chảnh.

Thời gian vừa qua, Twice nhận nhiều gạch đá vì lộ nhược điểm live yếu trong các sân khấu encore. Mặc dù tài năng còn gây tranh cãi, netizen cho rằng về mặt ngoại hình, khó có thể chê bai Twice bởi nhóm không có lỗ hổng visual. 9 thành viên mỗi người một nét đẹp cuốn hút riêng biệt, hợp gu khán giả Hàn. Chính ngoại hình xinh đẹp, thần thái tươi vui và sự chuyên nghiệp, chăm chỉ đã giúp Twice chiếm được cảm tình của nhiều người. Netizen bình luận rằng Twice là trường hợp "vì đẹp nên sẽ được tha thứ" dù kỹ năng thanh nhạc còn nhiều thiếu sót.

Minie