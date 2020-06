Giọng hát Momo bị chê phá hỏng ca khúc mới của Twice

Vào 1/6, Twice phát hành mini-album More and More và MV ca khúc chủ đề cùng tên. Nhóm nữ nhà JYP chứng minh đẳng cấp girlgroup hàng đầu khi đưa More and More lên top 1 các bảng xếp hạng nhạc số. Visual long lanh của các thành viên là điểm cộng lớn nhất trong MV lần này. Tuy nhiên, phần nhạc lại gặp phải những ý kiến trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng ca khúc khá khó ngấm, giai điệu không đặc sắc, đặc biệt là giọng của Momo quá chói, gây cảm giác khó chịu.

Momo xinh đẹp với màu tóc vàng.

Momo thường xuyên bị netizen Hàn chê bài về cách phát âm và tông giọng chua, chỉ hợp với các ca khúc thiếu nhi. Trong More and More, nữ idol còn đảm nhận phần hát cao khiến giọng càng thêm chóe, lạc hẳn tông so với bài hát. Phần hát của Momo nổi bật nhất và cũng khiến người nghe khó chịu nhất.

Trên Twitter xuất hiện cũng bình luận: "Debut đã 5 - 6 năm rồi nhưng giọng hát của Momo thật không thể chấp nhận", "Tôi giật bắn mình khi nghe giọng Momo", "Bài hát cũng tạm được nhưng giọng Momo phá hết tất cả", "Giọng Momo thật là..., đúng là không biết hát mà"...

Đây không phải là lần đầu tiên Momo bị chê bai giọng hát. Cô thường phải hát tông giọng gió theo ý của giám đốc JYP Park Jin Young. Mỗi khi lên cao, chất giọng chói, chua loét của Momo dễ gây phản cảm vì bình thường nữ idol nói chuyện kiểu dễ thương, đầy aegyo.

Người hâm mộ lại cho rằng chất giọng thật của Momo không tệ như lời netizen nói. Cô có thể hát nốt trầm, giọng dày nhưng cứ ở ca khúc chủ đề lại bị làm méo, trở nên khó nghe. Nếu ở những ca khúc B-side, nữ idol hát không hề tệ.

Jurina