Fancam triệu view của Sana (Twice) gây tranh cãi

Twice đang quảng bá ca khúc More and More trên các sân khấu ca nhạc cuối tuần, đây là bài hát có phần vũ đạo khó nhất từ trước đến nay của nhóm. Fancam của Sana trên sân khấu M!Countdown đang gây sốt trên các diễn đàn, hút hơn một triệu view sau 6 ngày. Mỹ nhân nhà JYP được khen ngợi bởi visual đẳng cấp, mái tóc cam rực rỡ và khả năng trình diễn cuốn hút.

Sana không thuộc top dancer trong Twice nhưng cô nàng lại có phong thái biểu diễn rất riêng, động tác uyển chuyển và mạnh mẽ cùng biểu cảm đa dạng. Sana sở hữu nét gợi cảm lẫn đáng yêu tiêu biểu của Kpop. Đây chính là lý do khiến fancam của cô nàng luôn thuộc top xem nhiều.

Tuy nhiên, vấn đề trang phục quá ngắn của Twice vẫn không được sửa đổi qua nhiều mùa comeback dù fan đã liên tục kiến nghị. Trên sân khấu M!Countdown, Sana phải mặc chiếc váy liền ngắn cũn cỡn, dễ dàng lộ quần bảo vệ. More and More là ca khúc có vũ đạo mạnh, nhịp nhanh nên mỹ nhân JYP nhiều lần hớ hênh trên sân khấu.

Fan đề nghị công ty nên chú ý hơn về trang phục, tránh những bộ đồ quá ngắn khiến Sana cũng như các thành viên khác rơi vào tình huống "lộ hàng" và phải chịu những bình luận tục tĩu từ antifan.

Fan bức xúc vì Sana phải mặc váy quá ngắn.

Sana liên tục bị hớ hênh vì đồ diễn.

Đây không phải lần đầu Twice gặp vấn đề với những bộ váy quá ngắn trên sân khấu. Trước đó, người hâm mộ đã liệt kê những lần Na Yeon phải mặc đồ diễn quá bó và ngắn, dễ khiến người xem thấy phản cảm. Twice là nhóm nhạc thành công nhất JYP hiện nay nhưng người hâm mộ cho rằng công ty ít đầu tư vào phần hình ảnh cho nhóm, trang phục diễn luôn bị chê quê mùa, thiếu cá tính và thường bị cắt quá tay.

