Fancam của 4 thành viên Black Pink 'cạnh tranh gay gắt'

Ngày 28/6, Black Pink có sân khấu comeback How you like that trên Inkigayo. Bên cạnh video chung của nhóm, nhà đài SBS cũng tung ra các fancam cá nhân (góc quay cận mặt và góc quay toàn thân) của từng thành viên.

Black Pink nổi tiếng là girlgroup có lượng fan only đồng đều, nên đây là dịp để các fan riêng của mỗi người cạnh tranh thành tích với nhau. Trên YouTube, một cuộc rượt đuổi lượt xem đang diễn ra "căng thẳng". Fan của Jennie - Lisa - Ji Soo - Rosé đều kêu gọi nhau stream nhiệt tình để fancam bias mình có lượt view ấn tượng. Sau 21 giờ, các video cá nhân của Lisa nhận được nhiều lượt xem nhất, tổng cộng 3,4 triệu view. Theo sau Lisa lần lượt là Rosé (1,5 triệu view), Jennie (1,4 triệu view), Ji Soo (1,3 triệu view).

Lisa ấn tượng trong cảnh mở màn.

Jennie nổi bật với kiểu tóc nhuộm mái chất lừ.

Rosé không chỉ là main vocal mà còn chứng tỏ tài năng khi đảm nhiệm vị trí lead dancer.

Ji Soo xinh đẹp trong mọi khoảnh khắc.

Kỹ năng trình diễn, thần thái hút sân khấu hay khoảnh khắc ending của 4 thành viên Black Pink cũng được các fan đặt lên bàn cân so sánh. Netizen đánh giá cao ngoại hình, tài năng của em út Lisa. Trong mái tóc ngắn trẻ trung, outfit khoe chân dài sexy, Lisa phô diễn những động tác bắt mắt, uyển chuyển. Ánh mắt và nụ cười tỏa sáng cũng là một yếu tố giúp các fancam của Lisa thu hút sự chú ý nhất so với ba thành viên còn lại.

Bên cạnh những lời khen dành cho Lisa, netizen còn ca ngợi sự tiến bộ của Ji Soo. Trước đây, visual của Black Pink thường bị chê về khả năng vũ đạo hạn chế, dáng di chuyển thô cứng trên sân khấu và thần thái nhạt nhòa. Trong màn comeback How you like that, Ji Soo đã cho thấy sự tự tin hơn hẳn, thoải mái thể hiện cá tính trước ống kính trường quay.

Fancam của Lisa.

Fancam của Jennie.

Fancam của Ji Soo.

Fancam của Rosé.

Bee