Fan yêu cầu YG bảo vệ Jennie trước tin đồn 'bắt nạt Lisa'

Gần đây, các video cắt ghép công kích, bôi xấu hình ảnh Jennie (Black Pink) với lý do "bắt nạt Lisa" được lan truyền rộng rãi trên Weibo (Trung Quốc). Jennie Bar - fansite lớn nhất tại Trung Quốc của Jennie - đã gửi lời nhắn đến YG với hy vọng công ty can thiệp để bảo vệ hình ảnh nữ idol.

Trong tin nhắn gửi đến YG của Jennie Bar có đoạn: "Chủ đề Jennie bắt nạt Lisa đã có từ rất lâu rồi. YG luôn để fan tự phân trần và chiến đấu với cộng đồng mạng. YG đủ khả năng gỡ từ khóa này trên Weibo xuống, nhưng YG thà hy sinh danh tiếng của nghệ sĩ còn hơn là ra tay can thiệp. YG làm ơn hãy chú ý đến những vấn đề như thế này".

Sau đó, đại diện YG đã có mail phản hồi như sau: "Chúng tôi cũng muốn gỡ bỏ từ khóa về chủ đề này. Nhưng danh tiếng của công ty đang trong tình trạng 'không được tốt cho lắm', bởi vậy chúng tôi bị hạn chế trong việc xử lý những tin tức/bê bối độc hại. Mong các bạn hãy thông cảm".

Jennie là thành viên chịu nhiều điều tiếng, bị netizen ghét nhất trong đội hình Black Pink.

Trước đó vào đầu tháng 6, từ khóa "Jennie bị dọa giết" cũng xếp No.1 top hot search ở Weibo, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng. Theo đó, một tài khoản nước ngoài đã đăng tải ảnh khẩu súng kèm bài viết khẳng định họ sẽ "xóa sổ Jennie khỏi Trái đất" khi cô quảng bá ca khúc mới cùng Black Pink. Mặc dù chủ đề này gây ồn ào nhiều ngày, YG chưa một lần đưa ra thông báo chính thức về việc sẽ ngăn cản hoặc có hành động pháp lý với anti.

Những động thái "dửng dưng" của YG dành cho Jennie khiến các fan vô cùng phẫn nộ, tạo nên làn sóng bức xúc trên Twitter. Hàng nghìn bình luận yêu cầu YG có hành động mạnh tay với những tin đồn ác ý để bảo vệ Jennie. Sáng 30/6, từ khóa #YGProtectJennie (YG bảo vệ Jennie) vào top trending Twitter toàn cầu với hơn 200.000 lượt tweet.

Một số bình luận: "Khi Lisa bị phân biệt chủng tộc vào cuối 2018 đầu 2019, YG vẫn lên tiếng nhanh chóng. Khi Lisa bị dọa giết, YG lên tiếng ngay lập tức và phản hồi cho Black Pink Bar để người hâm mộ yên tâm. Khi Ji Soo bị đối xử bất công, YG cũng liên hệ với Black Pink Bar và sửa chữa ngay lập tức. Nhưng cứ đến Jennie là YG lại làm thinh"; "Những năm qua Jennie đã đối mặt với nhiều tin đồn ác ý và cả những mối đe dọa nhưng các người chẳng làm gì. Khi Jennie bị công kích từ anti trong sự kiện ở Indonesia hồi tháng 1, các người cũng im lặng. Hãy nhớ rằng Jennie cũng là người chứ không chỉ là một công cụ kiếm tiền"...

"Bị dọa giết hay bị nói xấu thì idol nào cũng bị, nhưng bị gắn cái mác bắt nạt, mà còn bắt nạt thành viên khác, do chính fan thành viên đó đổ điêu thì lại là chuyện khác. Xin YG hãy lên tiếng"; "Xin đừng bỏ bê Jennie và hãy làm gì đó cho cô ấy. Jennie cũng là nghệ sĩ của YG, họ cần đặt sự an toàn của nghệ sĩ lên hàng đầu"; "Jennie là thành viên bị ghét nhiều nhất Black Pink, chịu đựng rất nhiều lời lẽ độc địa từ netizen, nhưng YG có lần nào lên tiếng hay làm gì để bảo vệ cô ấy chưa?"; "Sự bắt nạt trên mạng là điều xấu xí. Trước khi yêu cầu hater ngừng tổn thương Jennie, thì cô ấy xứng đáng được đảm bảo an toàn và được đối xử tốt từ chính công ty quản lý"...

Năm 2018, Jennie từng bị đau chân do anti-fan xô đẩy ở sân bay.

Jennie từng có biểu cảm buồn bã vì đọc được những bình luận ác ý tại một sự kiện ở Indonesia hồi tháng 1/2020.

Đây không phải là lần đầu Jennie gặp ồn ào từ những tin đồn bắt nạt Lisa. Một bộ phận fan only của Lisa cho rằng Jennie thường có những hành động thô lỗ như chiếm spotlight, cướp lời, ghen tị, chèn ép... với Lisa. Những tranh cãi xung quanh mối quan hệ Jennie - Lisa đã khiến cộng đồng Blink nhiều lần lục đục, "chiến" nhau dữ dội.

Fan yêu cầu YG bảo vệ Jennie trước tin đồn 'bắt nạt Lisa' Một trong số video về chủ đề "Jennie bắt nạt Lisa" được lan truyền trên Weibo.

Minie