Fan SuperM 'nóng mặt' khi Forbes đề cao BTS, 'cà khịa' nhiều nghệ sĩ

Gần đây, Billboard thông báo những thay đổi về cách tính điểm trên các BXH nhằm "triệt tiêu" các mánh khóe tăng doanh số của nhiều nghệ sĩ. Cụ thể, những album sử dụng gói bundle "mua 1 tặng 1" (hình thức bán một vật phẩm nào đó như vé concert, vé fanmeeting, goods... tặng kèm album cứng) sẽ không còn được tính vào doanh số chung. Động thái "siết luật" này khiến nhiều nghệ sĩ không thể tận dụng phương pháp bundle để thăng hạng trong các BXH danh tiếng của Billboard như Billboard 200, Billboard Hot 100...

Forbes ngày 15/7 đưa tin về sự thay đổi này, trong đó tiêu đề bài báo ghi: "Billboard's new merch and ticket bundle rules will devastate a lot of pop artists, not BTS" (Tạm dịch: Luật mới của Billboard về các gói bundle vật phẩm và vé sẽ khiến nhiều nghệ sĩ pop khốn đốn. Ngoại trừ BTS).

Theo Forbes, trong 2020, nhiều nghệ sĩ từng giành No.1 Billboard 200 nhờ phương pháp bundle như Lady Gaga, Kenny Chesney, Justin Bieber, Ariana Grande, 6ix9ine, Nicki Minaj và The Weeknd. Tuy nhiên tờ báo này phân tích những thay đổi của Billboard sẽ chẳng "xi nhê" gì với BTS: "BTS không nằm trong số họ. Album mới nhất của nhóm Map of the Soul: 7 đã đứng đầu Billboard 200 với hơn 422.000 đơn vị thuần (pure sales) được bán ra. Đến hiện tại, BTS vẫn là nghệ sĩ có màn debut tại Billboard 200 tốt thứ hai trong năm 2020, và họ làm được điều đó mà không cần đến mánh khóe bundle mua vé, vật phẩm".

"Có một điểm khác biệt quan trọng giữa việc bán album Map of the Soul: 7 của BTS và việc các nghệ sĩ khác mải mê tận dụng phương pháp bundle: BTS đã tự biến âm nhạc của mình thành một 'món đồ' mà ai cũng muốn sở hữu, nhưng lại không cần phải đánh mất giá trị của âm nhạc bằng việc gói ghém nó để tặng kèm cùng với một đống vật phẩm lưu niệm khác bán ra", nhà báo Forbes nhấn mạnh.

Thái độ đề cao BTS, "cà khịa" nhiều nghệ sĩ khác của Forbes khiến một số fandom "nóng mặt". Nhân vật được nhắc đến nhiều nhất trong các bình luận của netizen chính là SuperM - dự án boygroup quy tụ 7 thành viên đến từ các nhóm nhạc nhà SM.

Khi SuperM phát hành album debut hồi tháng 10/2019, SM Entertainment đã dùng nhiều mánh khóe như bán album tặng kèm rất nhiều vật phẩm, áp dụng chính sách "mua một vé showcase tặng một bản album" cho những fan có nhu cầu xem showcase debut... Chiêu trò này mang tới thành tích debut vị trí No.1 trên Billboard 200 cho SuperM với 168.000 đơn vị bán ra. Thời điểm đó, SuperM liên tục xuất hiện trên báo với những lời ca ngợi như "nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đạt No.1 Billboard 200 ngay từ album debut" và "nhóm nhạc Kpop thứ 2 lên ngôi tại BXH này sau BTS". Mặc dù vậy, thành tích No.1 Billboard 200 của SuperM từng gây tranh cãi một thời gian dài vì SM áp dụng quá nhiều chiêu trò để đẩy doanh thu album cứng nhằm đạt thành tích cao. Giờ đây, khi Billboard đổi luật, ngôi vương mà SuperM từng nắm giữ vô tình trở thành "trò hề" trong mắt netizen.

Một số bình luận: "Thật tuyệt vời khi mà BTS có thể đạt ngôi vương Billboard 200 ở Mỹ 4 lần liên tiếp mà chẳng cần bundle, trong khi nhiều nghệ sĩ khác thì không thể làm vậy nếu không lách luật"; " Tôi nhớ khi SuperM đạt No.1 Billboard 200, người ta đã bảo là BXH này phải đổi luật nếu không sẽ bị hạ giá trị. Và quả là Billboard đã phải hành động thật"; "Có nhóm nào đó của SM mà đọc cái này sẽ nhột phải biết, đúng là đáng xấu hổ"; "Bài báo còn nói BTS 'tập trung vào âm nhạc' chứ không như một số nghệ sĩ khác kìa"; "Thành công duy nhất của SuperM là No.1 Billboard 200 với hàng tá bundle"; "Ngày đó fan SuperM bảo rằng SM chẳng cần thành tích ở Mỹ đâu, nhưng cũng thèm khát danh hiệu lắm mới chiêu trò đến mức vậy. Giờ thì vì những nhóm như SuperM mà Billboard phải đổi luật đây này. Xấu hổ chưa?"; "Billbroad đổi luật là đúng. Họ lo sợ Hot 100 và Billboard 200 thành cái trung tâm thương mại, thành cái bảng xếp hạng Kpop ai muốn vào thì vào đấy"; "Những nghệ sĩ không bị ảnh hưởng là những người thực sự bán 'âm nhạc'. Những người chỉ quan tâm đến thứ hạng sẽ luôn tìm cách gian lận tại các hệ thống"...

