Fan Lisa tức giận vì thần tượng bị ngó lơ trong fansign

Do Covid-19, những hoạt động giao lưu giữa idol và người hâm mộ được chuyển sang hình thức online. Các nhóm nhạc Kpop chuyển fansign gặp gỡ fan trực tiếp thành phần mềm cuộc gọi video. Mới đây, Black Pink cũng tổ chức sự kiện fansign online nhân dịp phát hành ca khúc How You Like That. Những fan được lựa chọn có cơ hội nói chuyện trực tiếp với các thành viên, đặt câu hỏi của cả nhóm thông qua video call. Tuy nhiên, một bộ phận của Lisa không vừa lòng với sự kiện này vì em út Black Pink bị ngó lơ, ít có cơ hội lên tiếng trong sự kiện chung.

Black Pink tổ chức fansign theo hình thức online.

20 fan được chọn tham gia fansign dường như chỉ tập trung vào 3 thành viên còn lại mà quên mất sự có mặt của Lisa. Chỉ một người đặt câu hỏi trực tiếp đến Lisa, hỏi han về tình hình chấn thương vai của nữ idol. Thời gian còn lại, Lisa chỉ ngồi im lặng, cười chứ không có nhiều cơ hội lên tiếng. Chỉ thỉnh thoảng được những thành viên còn lại nhắc đến.

Lisa ít có cơ hội lên tiếng trong sự kiện.

Fan only của Lisa xót xa khi chứng kiến thần tượng không được ai hỏi han, quan tâm trong buổi fansign. Họ chỉ trích những người được chọn đặt câu hỏi đối xử bất công với em út Black Pink, họ là fan only của 3 thành viên còn lại. Đêm 18/7, người hâm mộ trend hashtag #LisaYouAreLOVED để cổ vũ, động viên tinh thần ngôi sao nhà YG.

Lisa là thành viên nhận được sự ủng hộ mạnh của cộng đồng fan quốc tế nhưng thường xuyên bị YG đối xử không công bằng. Fandom Black Pink là một trong những cộng đồng thường xuyên tranh cãi, mâu thuẫn nội bộ hàng đầu Kpop. 4 thành viên đều có lượng fan only đông đảo, thường xuyên lên tiếng cho rằng idol bị đối xử bất công. Trong mỗi hoạt động chung, các fandom luôn soi mói, so sánh từng chút một gây ra những vụ tranh cãi lớn trên mạng xã hội.

