Fan IZONE tranh cãi vì Jang Won Young bị 'cướp' vị trí center

Chiều 15/6, IZONE trở lại cùng mini-album thứ 3 mang tên Oneiric Diary và ca khúc chủ đề Secret Story of the Swan. Trong showcase comeback, IZONE trình diễn loạt ca khúc mới, trong đó gây chú ý nhất là sân khấu Welcome và Secret Story of the Swan.

Bên cạnh những lời khen về nhan sắc, thần thái của các thành viên, cộng đồng fan IZONE đang "xé nhau" vì cách phân chia vị trí center. Trong ca khúc chủ đề Secret Story of the Swan, Min Joo là thành viên đứng giữa ở cảnh opening, còn Sakura và Eun Bi giữ vị trí center ở cảnh ending. Trong ca khúc Welcome, Sakura cũng đứng vị trí center nổi bật. Người hâm mộ Jang Won Young tức giận vì cô vốn đảm nhiệm vị trí center chính thức nhưng nay lại phải "san sẻ", nhường spotlight cho các thành viên khác.

Fan IZONE tranh cãi vì Jang Won Young bị 'cướp' mất vị trí center Min Joo giữ vị trí center trong opening của Secret Story of the Swan.

Fan IZONE tranh cãi vì Jang Won Young bị 'cướp' mất vị trí center Sakura làm center trong cảnh mở màn ca khúc Welcome.

Đây không phải lần đầu tiên nội bộ fan IZONE xảy ra tranh cãi xung quanh vị trí center. Một số bình luận: "Những lần comeback trước đây Jang Won Young đều đứng giữa nhưng giờ phải lùi ra sau. Gần nhất trong đợt Fiesta, sẽ có hai center một đứng một ngồi nhưng giờ hai vị trí ấy đều không phải của Jang Won Young"; "Mang cái danh center của nhóm nhưng toàn phải san sẻ chỗ đứng cho người khác, thử hỏi xem con bé làm quán quân Producer 48 để rồi nhận sự đối xử như vậy sao?"; "Vị trí center của Jang Won Young không còn trọn vẹn, line cũng được chia ít đi. Những mùa Producer khác quán quân đều rất được ưu ái, nhưng Jang Won Young lại luôn chịu thiệt thòi"; "Fan ra sức vote để Jang Won Young chiến thắng và giữ vị trí center nhưng khi debut rồi công ty lại âm thầm bế cô ấy ra đứng cuối hàng luôn"; "Tội nghiệp Jang Won Young, suốt ngày bị chỉ trích là không xứng đáng làm center nhưng có bao giờ được làm center trọn vẹn đâu. Có tiếng mà không có miếng"...

Fan của Jang Won Young bức xúc vì nữ idol không giữ được vị trí center trọn vẹn trong màn comeback của IZONE.

Min Joo (giữa) nhận được nhiều sự ưu ái của công ty.

Jang Won Young là quán quân Producer 48, là thành viên giữ vị trí center chính thức trong đội hình IZONE. Tuy nhiên, cô thường xuyên bị san sẻ danh hiệu center cho những thành viên khác. Màn "ra chuồng gà" của Jang Won Young trong đợt comeback này được xem là một dấu hiệu cho thấy công ty không còn "mặn mà" với nữ idol sinh năm 2004. Không ít fan chỉ trích công ty Swing Entertainment vì hành động "hắt hủi" Jang Won Young.

Trong khi đó, fan cũng bày tỏ bức xúc khi Min Joo - người xếp vị trí 11 chung cuộc của Producer 48, lại đang được công ty hết sức ưu ái. "Sakura là á quân nên chia nhau đất center là điều chấp nhận được, nhưng Min Joo hạng 11 lại được đứng giữa. Gần đây, Min Joo còn được làm MC của Music Core nữa. Nếu Jang Won Young kém tên tuổi thì chẳng nói làm gì, nhưng cô ấy luôn dẫn đầu BXH thương hiệu của IZONE, được fan Hàn yêu thích. Lý do gì để đá cô ấy và thay thế bằng Min Joo vậy? Cuối cùng thì con cưng của Swing cũng lộ diện rồi phải không?", một fan của Jang Won Young bức xúc.

Minie