Diễn viên 'Gia đình là số một' bị tố ngược đãi người quản lý

Ngày 29/6, bản tin 8 giờ của đài SBS gây chú ý khi đưa tin "một diễn viên gạo cội đã sa thải không công bằng với quản lý A, người đã làm việc cho ông trong 2 tháng". Truyền thông Hàn công khai danh tính diễn viên này là Lee Soon Jae, một tên tuổi nổi tiếng của làng phim truyền hình. Theo đó, Lee Soon Jae đang bị cuốn vào vụ bê bối sau khi người quản lý cũ tố với báo chí về những hành vi "ngược đãi nặng nề" và "bị sa thải một cách vô lý".

Người quản lý họ Kim thực hiện cuộc phỏng vấn độc quyền với SBS và kể lại công việc như "một người hầu" khi làm quản lý cho ông Lee Soon Jae: "Vợ của Lee Soon Jae sai tôi đến nhà làm những việc như nhận nước giao tới, sửa giày cho các thành viên trong gia đình, đổ rác, bê vật nặng, mang quần áo khỏi máy sấy... và nhiều việc khác".

Quản lý Kim lên báo tố Lee Soon Jae đối xử bất công, ngược đãi mình như "người hầu".

Theo lời kể, vợ của Lee Soon Jae thường xuyên mắng chửi Kim với lời lẽ nặng nề. Khi làm việc vào cuối tuần hay ngày lễ, Kim cũng không nhận được lương ngoài giờ. Anh kể rằng tiền lương được trả trong 2 tháng làm việc cho Lee Soon Jae chỉ là 1,8 triệu won/tháng (khoảng 35 triệu đồng), thấp hơn mức chung của nghề quản lý người nổi tiếng trong thị trường giải trí. Bên cạnh đó, Kim cũng chưa được đóng bảo hiểm sức khỏe do công ty quản lý của Lee Soon Jae chưa ký hợp đồng với anh.

Công ty đại diện của Lee Soon Jae khẳng định họ không làm gì sai ngoài việc chưa ký hợp đồng với Kim. Công ty này cho biết rất khó để có thể đóng bảo hiểm sức khoẻ cho nhân viên vì họ chỉ là công ty nhỏ gồm 5 thành viên: "Chúng tôi không đóng bảo hiểm sức khoẻ cho Kim vì anh ấy vốn không có lịch trình đều đặn".

Lee Soon Jae là nam diễn viên gạo cội của làng phim Hàn, chưa từng vướng scandal.

Lee Soon Jae phản hồi những cáo buộc từ phía Kim trên tờ Sports Chosun: "Những thông tin Kim đưa ra đã được thổi phồng quá mức. Trong thời gian 2 tháng làm việc cho tôi, vợ tôi chỉ yêu cầu cậu ấy làm một số công việc cá nhân khoảng 3 lần. Khi biết về điều đó, tôi đã cảnh cáo vợ và xin lỗi quản lý Kim".

Nam diễn viên yêu cầu người quản lý Kim ngừng làm phiền cuộc sống của ông bằng những lời cáo buộc vô lý: "Tôi bắt đầu sự nghiệp vào thập niên 60 và giờ tôi đã hơn 80 tuổi rồi. Chẳng lẽ cậu ấy nghĩ tôi không biết cách đối xử đúng đắn với một người quản lý sao?".

Liên quan đến cáo buộc về tiền lương chưa được trả, nam diễn viên nói: "Quản lý Kim từng nói với tôi về vấn đề bảo hiểm và tiền lương của cậu ấy nhưng tôi đã nói cậu ấy liên hệ với công ty đại diện của tôi vì họ chịu trách nhiệm những điều này. Tôi có thể xin lỗi nếu tôi làm điều gì sai nhưng tôi sẽ tổ chức họp báo vào 2/7 để nói rõ hơn về chi tiết sự việc và những hiểu lầm không đáng có".

Profile Lee Soon Jae: Sinh ngày: 16/11/1934

Năm hoạt động: 1956 đến nay

Một số phim nổi bật: Gia đình là số 1 (2006, 2009, 2011), Hoa nở muộn (2011), Điều ba mẹ không kể (2019)

Minie