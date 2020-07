Dàn MC sở hữu visual đỉnh cao của Dream Concert 2020

Do Covid-19, show âm nhạc được quan tâm nhất hàng năm Dream Concert sẽ phát sóng theo hình thức online. Phía sản xuất thông báo Dream Concert CONNECT:D được tổ chức vào 2 ngày 25 - 26/7, phát sóng trực tiếp thông qua kênh YouTube. Những nghệ sĩ sẽ biểu diễn trong sự kiện gồm EXO-SC, Red Velvet, Red Velvet – Irene & Seulgi, Oh My Girl, ASTRO, Golden Child, South Club, Kim Jae Hwan, AB6IX, ONEUS,CIX vào ngày 25. MAMAMOO, Lovelyz, WJSN, Ha Sung Woon, Weki Meki, Jeong Sewoon, The Boyz, Stray Kids, ITZY, Rocket Punch, CRAVITY trình diễn vào 26/7.

Dàn MC của 2 đêm diễn cũng được công bố và khiến người hâm mộ hài lòng vì nổi tiếng, sở hữu visual nổi bật.

Vào ngày 25/7, 3 MC chính của Dream Concert sẽ là Lee Teuk (Super Junior), Kim Do Yeon (Weki Meki) và Kim Yo Han. Sau khi X1 tan rã, Yo Han bắt đầu tham gia những show giải trí, nhận nhiều hợp đồng quảng cáo, làm MC. Sắp tới, anh chàng sẽ debut cùng nhóm Wei, kết hợp cùng những thực tập sinh của công ty quản lý OUI Entertainment.

Kim Yo Han lần đầu đảm nhiệm vai trò MC.

Kim Do Yeon cũng là visual nổi trội của serie Produce 101. Cô nàng sở hữu khí chất sang chảnh ngút ngàn, khuôn mặt và hình thể đạt chuẩn siêu mẫu. Do Yeon nhiều lần đảm nhiệm vai trò MC trong các chương trình âm nhạc trực tiếp, đang ngày càng nổi tiếng khi tham gia đóng webdrama.

Lee Teuk và Kim Do Yeon.

Lee Teuk chính là nghệ sĩ kỳ cựu thuộc thế hệ thứ hai, một MC đầy kinh nghiệm của những chương trình âm nhạc lớn hàng năm. Sự xuất hiện của thành viên Super Junior khiến khán giả yên tâm, anh chàng có thể giúp đỡ những hậu bối ít kinh nghiệm hơn.

Vào ngày 26/7, 3 MC chính là Eun Hyuk (Super Junior), Lia (ITZY) và Cha Eun Woo (Astro). Đội hình này được khen ngợi sở hữu visual "sáng lấp lánh", thuộc nhiều thế hệ sao Kpop và đều là các gương mặt quen thuộc với fan quốc tế.

Eun Hyuk - Lia - Cha Eun Woo (từ trái sáng) là MC ngày 2.

Cha Eun Woo và Lia đều là những visual thuộc thế hệ mới, mang lại cảm giác tươi mới, ấm áp. Cả hai đều có kinh nghiệm dẫn những chương trình âm nhạc lớn, được công ty ưu ái.

