Đại chiến Kpop tháng 6: Loạt idol 'sừng sỏ' cùng comeback

Twice là nhóm nhạc "bắn phát súng mở màn" trong đại chiến Kpop tháng 6. Nhóm sẽ comeback ngày 1/6 với mini-album More and More và ca khúc chủ đề cùng tên. Khán giả kỳ vọng Twice sẽ mang đến một bản hit mùa hè cùng màn thử nghiệm phong cách mới mẻ, ấn tượng.