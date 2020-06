Cặp đôi 'phim giả tình thật' Lee Joon - Jung So Min chia tay

Sáng 26/6, truyền thông Hàn đưa tin cựu thành viên MBLAQ kiêm diễn viên Lee Joon, đã chia tay bạn gái - nữ diễn viên Jung So Min. Đại diện công ty quản lý hai bên xác nhận thông tin này và cho biết "họ quyết định vẫn là những đồng nghiệp tốt và hỗ trợ lẫn nhau".

Nhiều khán giả bày tỏ bất ngờ trước tin chia tay của Lee Joon và Jung So Min. Hai người được xem là cặp đôi "phim giả tình thật" đẹp nhất nhì màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Lee Joon và Jung So Min quen biết nhau từ bộ phim My father is strange (2017) của KBS, trở thành bạn thân sau đó phát triển mối quan hệ lãng mạn. Tháng 1/2018, Dispatch tung bộ ảnh hẹn hò của hai diễn viên. Lee Joon - Jung So Min nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả Hàn Quốc vì ngoại hình xứng đôi, tương tác ngọt ngào từ phim ra đời thật.

Lee Joon (sinh năm 1988) và Jung So Min (sinh năm 1989) được khán giả ủng hộ và tác thành nhiệt tình.

Hai người xuất hiện trong nhiều bộ ảnh chung.

Hồi tháng 12/2019, sau khi Lee Joon xuất ngũ, người hâm mộ từng mong chờ anh và Jung So Min sớm có "happy ending" bằng một đám cưới. Gần đây, Jung So Min đóng vai chính trong bộ phim Soul Mechanic, hợp tác cùng Shin Ha Kyun. Trong khi đó, Lee Joon đang xem xét tham gia The Sea of Silence (Netflix). Nếu nhận lời, nam diễn viên sẽ hợp tác cùng Gong Yoo và Bae Doo Na.

Bee