BTS 'cướp spotlight' của Black Pink ngay giờ G

Vào 18h (giờ địa phương) ngày 26/6, BTS phát hành MV cho ca khúc Stay Gold. Đây là ca khúc mở đường thuộc album tiếng Nhật Map of the Soul: Journey, dự kiến lên kệ ngày 15/7. Mặc dù chỉ là MV cho một bài hát Nhật Bản (bản audio đã ra lò ngày 19/6), cộng đồng fan Kpop vẫn hào hứng chờ đón.

Điều thú vị, MV này của BTS được phát sóng cùng giờ với MV How you like that của Black Pink nhà YG. Màn "đụng độ" tạo ra một cuộc "cạnh tranh ngầm" nhưng không kém phần thú vị.

BTS 'cướp spotlight' của Black Pink ngay giờ G 'Stay Gold' - BTS

Sau 1 giờ 30 phút phát hành, cả hai MV của BTS và Black Pink đều bị "đóng băng" lượt view do quá nhiều người cùng xem một lúc. Về lượt thích, MV Stay Gold đang hiển thị 1,4 triệu lượt like, còn Black Pink hiển thị 1 triệu lượt, cho thấy màn so kè "một 9 một 10" của hai nhóm Kpop nổi tiếng hàng đầu trên mặt trận Youtube.

Về thành tích một triệu like, MV của BTS đã "vượt mặt" Black Pink khi đạt được cột mốc này chỉ trong 42 phút, còn Black Pink mất 1 giờ 15 phút.

MV Stay Gold của BTS trở thành MV tiếng Nhật của nghệ sĩ Hàn đạt một triệu like nhanh nhất lịch sử (42 phút).

MV How you like that của Black Pink đạt một triệu like sau 75 phút.

Trên Twitter, từ khóa #StayGodMV cũng nhanh chóng leo top trending toàn cầu, đánh bại những từ khóa khác như #HowYouLikeThat, #Black Pink...

Mặc dù bị BTS "cướp spotlight" ngay giờ G, fan Black Pink cũng không quá phiền lòng. Stay Gold chỉ là MV tiếng Nhật nên sự cạnh tranh các kỷ lục Youtube trong 24h sẽ "không có cửa" so với Black Pink. Cộng đồng Blink đang dồn sức để stream, giúp How you like that phá kỷ lục của MV Kill This Love và xa hơn là phá những kỷ lục Youtube khác.

Trong khi đó, cộng đồng Army có nhiều phản ứng tích cực dành cho hình ảnh ấm áp, bầu không khí vui tươi của BTS trong MV Stay Gold. Visual tỏa sáng của BTS kết hợp cùng giai điệu ngọt ngào của Stay Gold khiến người hâm mộ cảm thấy "mát lành như vitamin".

Black Pink bùng nổ khí chất "chị đại" trong MV How you like that.

Còn BTS mang đến hình ảnh nhẹ nhàng, ấm áp trong Stay Gold.

Bee