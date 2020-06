BTS bị chê biểu cảm đơ, thần thái 'phèn' khi lên bìa tạp chí

Sáng 24/6, Vogue Japan tung ảnh "nhá hàng" cho ấn phẩm số tháng 8, trong đó BTS là gương mặt trang bìa của tạp chí nổi tiếng Nhật Bản. 7 chàng trai nhà Big Hit hiếm khi nhận lời chụp hình tạp chí nên lần xuất hiện này thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Theo thông tin từ Vogue Japan, boygroup nhà Big Hit sẽ chia sẻ những cảm nghĩ về album tiếng Nhật Map Of The Soul: 7 - The Journey, fandom Army và những hy vọng về tương lai trong bài phỏng vấn đọc quyền.

BTS là gương mặt trang bìa của Vogue Japan ấn phẩm tháng 8.

Trong bức ảnh cover, cả 7 thành viên BTS đều diện outfit của thương hiệu Prada "từ đầu đến chân". V ngồi vị trí center với outfit màu trắng nổi bật. RM, Jung Kook, Ji Min và Suga diện những item màu sắc. Jin lịch lãm trong chiếc suit đen còn J-Hope mặc sơ mi, thắt caravat chỉn chu.

Bên cạnh những lời khen dành cho visual rạng ngời, một số ý kiến cũng chê bai thần thái tạo dáng và biểu cảm của BTS. Theo những người này, BTS không có năng khiếu làm người mẫu chụp hình. Mặc dù được lên bìa Vogue - một vinh dự đối với bất cứ nhóm nhạc, idol nào - BTS cũng không thể hiện được đẳng cấp và khí chất của một model gương mặt trang bìa. Sự gượng gạo, biểu cảm đơ cứng như "buồn ngủ" khiến ảnh cover trở nên "phèn" dù BTS đang khoác hàng hiệu đắt đỏ. Đa số những ý kiến chê bai BTS đến từ fandom của Black Pink. Một số Blink "mỉa mai" BTS với lý do trong số các thần tượng Kpop, chỉ có Black Pink là "đủ trình" làm người mẫu và có chất high fashion nhất.

Ảnh GIF cắt từ video hậu trường buổi chụp hình.

Trước những ý kiến mỉa mai khả năng chụp ảnh của BTS, các Army cho rằng BTS debut làm nhóm nhạc, nghề chính là ca hát chứ không phải làm model. Bên cạnh đó, nhiều fan khẳng định BTS có thể không tạo dáng chuyên nghiệp trước ống kính, nhưng quan trọng là họ nhiệt huyết trong âm nhạc để mang đến những bài hát, màn trình diễn tốt nhất cho người hâm mộ.

Một số bình luận: "Thời gian rảnh, họ ngồi ở studio sáng tác chứ không đi loăng quăng làm người mẫu này nọ"; "Với danh tiếng của các thành viên BTS, nhãn hàng nào chẳng muốn mời quảng cáo. Vấn đề là BTS không đánh lẻ solo ở những cái ngoài lề như vậy, hoặc là mời cả 7 hoặc là không ai cả"; "Chừng nào có nhóm nhạc lên được bìa TIME rồi hẵng ngồi nói chuyện với BTS nhé, dăm ba cái tạp chí thương mại mà suốt ngày đem đi khè nhau"...

Từ khi nổi tiếng đến nay, BTS rất ít khi nhận lời chụp hình tạp chí. Khoảng 3 năm trở lại đây, BTS chỉ xuất hiện trong một số ấn phẩm nước ngoài như Mỹ, Nhật Bản..., "nói không" với tạp chí Hàn Quốc. Bộ ảnh độc quyền cùng bài phỏng vấn dài 8 trang của BTS dành cho Vogue Japan sẽ xuất hiện trên ấn phẩm tháng 8, phát hành vào 27/6 tới.

BTS gần như không chụp hình họa báo với tư cách người mẫu thời trang. Nhóm xuất hiện "có chọn lọc" ở một số tạp chí nước ngoài với đội hình đủ 7 người.

BTS trên bìa tạp chí An An của Nhật, ấn phẩm tháng 7/2019.

Bee