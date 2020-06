Bộ đôi girlcrush Jennie - Do Yeon bất ngờ thân thiết

Ngày 28/6, Black Pink tham gia show âm nhạc Inkigayo và trình diễn siêu phẩm How You Like That mới nhất. Trong sân khấu encore cuối chương trình, khán giả phát hiện Jennie và Do Yeon (Weki Meki) có tương tác thân thiết. Cả hai nắm tay, nói chuyện như thể đã quen biết từ lâu. Người hâm mộ vô cùng tò mò vì mối quan hệ thật sự của hai girlcrush đình đám Kpop hiện nay.

Jennie nói chuyện với Do Yeon.

Khoảnh khắc Jennie và Do Yeon chỉ xuất hiện thoáng quá trên màn ảnh, chất lượng mờ ảo nhưng thu hút hàng nghìn lượt thích và share trên Twitter. Tên của Do Yeon vào top trending nhiều nước trên thế giới. Trong buổi nói chuyện trực tuyến với fan, thành viên Weki Meki thừa nhận đã nói chuyện với Jennie trên sân khấu nhưng thực tế cả hai không thân thiết. Do Yeon liên tục lặp lại chuyện rất yêu thích mỹ nhân Black Pink nên đã chủ động bắt chuyện. Fan hy vọng Do Yeon - Jennie sẽ sớm trở nên thân thiết hơn, có thể chụp ảnh selfie chung.

Do Yeon nổi tiếng với khí chất model.

Do Yeon - Jennie đều là những IT Girl của Hàn Quốc với hình tượng sang chảnh ngút ngàn. Họ cũng là "nàng thơ" của những thương hiệu thời trang, mỹ phẩm đình đám. Thành viên Weki Meki thường được khen ngợi bởi khí chất model, có hình tượng cao cấp, hợp với việc làm người mẫu hơn là idol. Do Yeon là thần tượng nữ thường xuyên lên tạp chí lớn, hợp tác với nhiều thương hiệu mỹ phẩm. Jennie là "viên ngọc quý" của dòng thời trang cao cấp, hợp tác với Chanel, tham dự những tuần lễ thời trang đình đám. Người hâm mộ hy vọng cả hai có thể hợp tác trong một bộ ảnh thời trang hoặc dự án quảng cáo nào đó trong tương lai.

Fan cho rằng Jennie thích chơi với các cô gái xinh đẹp như Irene (Red Velvet), Na Yeon (Twice) và nói chuyện vui vẻ với Do Yeon. Hội bạn thân của thành viên Black Pink gồm toàn mỹ nhân đình đám, là IT Girl ở Hàn.

Jennie thân thiết với Na Yeon và Irene.

