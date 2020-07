Black Pink - Winner: Cứu cả YG nhưng luôn bị đối xử bất công

Ngày 6/7, trang cung cấp âm nhạc trực tuyến Melon thông báo sự thay đổi trong cách sắp xếp BXH âm nhạc hàng ngày. Theo đó, Melon sẽ loại bỏ BXH realtime (BXH thời gian thực), tức không còn cập nhật thứ hạng của bài hát một cách liên tục. Thay vào đó, sẽ chỉ cập nhật số liệu và thứ hạng sau một ngày thông qua BXH 24Hits với tiêu chuẩn mới. Tiêu chuẩn mới của BXH 24Hits bao gồm 40% lượt stream và 60% lượt download trong 24 giờ vừa qua. Cách tính mới này sẽ hạn chế sự thao túng của các fandom lớn, yêu cầu bài hát phải có sự phổ biến công chúng thực sự mới có thứ hạng cao.

Melon sẽ thay đổi cách tính, không còn BXH realtime.

Sau khi quyết định này có hiệu lực, Black Pink và Winner trở thành 2 nhóm nhạc cuối cùng giành top 1 BXH ngày của Melon trước khi có cách tính mới. Việc "chạm nóc" BXH uy tín nhất ở Hàn Quốc được xem là thước đo đánh giá mức độ thành công của một ca khúc, nhóm nhạc ở Kpop. Bất chấp những scandal kéo dài hơn hai năm qua, "gà" của YG vẫn chứng tỏ sức mạnh ở lĩnh vực nhạc số.

Winner phát hành ca khúc Ah Yeah vào tháng 5/2019 và ngay lập tức thống lĩnh những BXH online ở Hàn. Winner đạt thị phần real-time lớn nhất hay còn gọi là "chạm nóc" Melon, vươn lên vị trí cao nhất là No.1 trong vòng 24h. Đây là một thành tích mà hiếm có nhóm nhạc nam nào làm được vì yêu cầu mức độ nhận diện công chúng cao.

Winner là "ông hoàng nhạc số".

Thời điểm đó, YG đang chìm sâu vào scandal của Seung Ri và giám đốc Yang Hyun Suk. Các nghệ sĩ của công ty bị "tẩy chay" nhưng điều này không làm ảnh hướng đến thành tích của Winner. Ca khúc chất lượng cùng giọng hát truyền cảm của các thành viên vẫn được công chúng công nhận. Đúng trong thời kỳ đen tối nhất, Winner vẫn vươn lên chứng tỏ danh hiệu "ông hoàng nhạc số".

Mới đây, Black Pink cũng comeback với siêu hit How You Like That cực kỳ thành công, kéo theo đó là giá cổ phiếu của YG tăng mạnh. Chỉ sau 5 phút phát hành, bài hát đã "chạm nóc" Melon, tạo nên một kỷ lục đáng nhớ đối với một nhóm nhạc nữ. Họ cũng là nhóm nhạc nữ cuối cùng đạt thành tích này trước khi Melon thay đổi cách tính thứ hạng. Lượng view YouTube của Black Pink cũng vượt qua đối thủ đáng gờm là BTS, được ghi tên vào sách lỷ lục Guinness thế giới.

Black Pink cứ comeback là thành công.

Sau khi Black Pink comeback, giá cổ phiếu YG đã tăng lên đến 38.800 won, tăng 14,62% so với trước. Đây cũng chính là con số cao nhất mà YG Entertainment đạt được kể từ khi vụ ồn ào của Seung Ri nổ ra vào năm 2018.

Cổ phiếu của YG tăng sau khi Black Pink comback.

Winner và Black Pink quả thực là 2 "con gà đẻ trừng vàng", gồng gánh của công ty trong thời kỳ khó khăn nhất. Họ không chỉ mang về tiền bạc còn gián tiếp khẳng định vị trí của nghệ sĩ YG trong cuộc chiến âm nhạc Kpop hàng ngày. Bất chấp những lời kêu gọi tẩy chay của netizen, Winner và Black Pink mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Tuy nhiên, họ cũng là 2 đối tượng bị công ty đối xử bất công đến mức fan phải thường xuyên lên tiếng. Các thành viên Winner tài năng nhưng không hề được chăm chút, không có kế hoạch solo cụ thể dẫn đến việc lãng phí tài năng. Black Pink thì một năm chỉ được comeback một lần, nhiều lần làm việc thiếu chuyên nghiệp gây ra mẫu thuẫn nội bộ trong fandom.

Winner và Black Pink ít khi được comeback khiến fan bức xúc.

Người hâm mộ lên tiếng: "Winner là nhóm nhạc nam đạt nhiều top 1 nhất trên BXH ngày của Melon, trong số tất cả nhóm idol thế hệ 3 đấy", "Thời điểm đó Winner còn không được quảng bá, YG thì chao đảo nhưng bài hát vẫn có thứ hạng như thế đấy. Sao công ty không cảm thấy có lỗi mà đối xử với YG tốt hơn. Album solo của Seung Yoon và Song Mino đâu", "2 nhóm đều đỉnh nhưng tại sao YG không để họ comeback nhiều hơn", "Ra nhạc lần nào là thắng lần đó nhưng sao vẫn bị giấu nhẹm đi thế này", "Họ không biết cách sử dụng Black Pink gì cả. Nhìn thành tích kia mà xem"....

Jurina