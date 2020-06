Black Pink vượt BTS lập kỷ lục 'MV 100 triệu view nhanh nhất thế giới'

Black Pink đang là tên tuổi chiếm trọn sự chú ý của cộng đồng fan Kpop toàn thế giới với single How you like that. Sáng 28/6, MV How you like that trở thành MV đạt 100 triệu lượt xem nhanh nhất lịch sử Youtube. Girlgroup nhà YG chỉ mất 1 ngày 8 giờ 22 phút để đạt thành tích này, phá vỡ kỷ lục hơn một năm trước của Boy with Luv - BTS (1 ngày 13 giờ 38 phút).

Trước đó, Black Pink cũng soán ngôi BTS để trở thành nghệ sĩ sở hữu MV có lượt xem 24h đầu cao nhất. Cụ thể, How you like that đạt 82,4 triệu lượt xem chỉ sau một ngày ra mắt, phá vỡ kỷ lục 74,6 triệu lượt xem của Boy with Luv (BTS).

YG đăng poster ăn mừng cột mốc 100 triệu view của Black Pink.

Không chỉ lập thành tích ở mảng Youtube, ca khúc mới của Black Pink còn thống trị các BXH nhạc số tại Hàn Quốc. How you like that đạt all-kill real-time cả 5 BXH vào sang 28/6, đưa Black Pink trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên làm được điều này trong 2020. Bên cạnh đó, single này còn giúp Black Pink soán ngôi Twice để trở thành nhóm nhạc có lượt nghe độc nhất 24h đầu cao nhất BXH Melon, với 861.798 lượt.

Ở mảng iTunes, Black Pink trở thành nhóm nữ đầu tiên trên thế giới đạt No.1 ở BXH đĩa đơn iTunes Mỹ trong hai thập kỷ qua. Bên cạnh đó, How you like that còn giúp girlgroup YG lập kỷ lục nhóm nữ đạt No.1 iTunes của nhiều quốc gia nhất thế giới (67 quốc gia).

MV How you like that - Black Pink MV How you like that - Black Pink.

Màn comeback của Black Pink được xem là "cơn địa chấn" khiến cả Kpop "rung chuyển". Sau hơn một năm vắng bóng, Black Pink vẫn giữ vững phong độ của girlgroup Kpop hàng đầu thế giới, nhận được sự quan tâm và yêu thích của khán giả Hàn lẫn quốc tế. Âm nhạc bắt tai, hình ảnh thời thượng kết hợp cùng thương hiệu Black Pink được ví như "món ăn tuyệt hảo" cho bữa tiệc Kpop mùa hè sôi động.

Black Pink trình diễn 'How you like that' trên truyền hình Mỹ Black Pink trình diễn 'How you like that' trên The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (NBC, Mỹ).

Minie