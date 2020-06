Black Pink tung MV 'How you like that', fan only 'xé' nhau tưng bừng

Đúng 18h (giờ địa phương) ngày 26/6, Black Pink phát hành single How you like that - ca khúc mở đường cho full-album đầu tay dự kiến ra mắt vào tháng 9/2020. Đây là màn comeback sau 1 năm 2 tháng vắng bóng nên được cộng đồng Blink toàn thế giới vô cùng mong chờ.

MV How you like that - Black Pink

Không làm người hâm mộ thất vọng, Black Pink đã chiêu đãi một "bữa tiệc" âm nhạc sôi động và visual đỉnh cao. How you like that là bản hip-hop có phần beat mạnh mẽ và phần drop bùng nổ, mang sức hút độc đáo chỉ có ở Black Pink. Bài hát bắt đầu bằng nhạc giao hưởng dồn dập, sau đó tiếp tục với intro nhẹ nhàng và tiếp nối là giai điệu sôi động. Qua ca khúc này, Black Pink muốn truyền tải một thông điệp tích cực và đầy hy vọng về sức mạnh đứng lên từ những khó khăn trong cuộc sống và khuyến khích mọi người "không đánh mất sự tự tin".

Lisa.

Jennie.

Rosé.

Ji Soo.

MV How you like that được dàn dựng với nhiều background hoành tráng đậm chất nghệ thuật, mỗi thành viên đều được diện nhiều outfit long lanh, tạo hình độc lạ. Jennie chứng minh đẳng cấp "tiên tử mở màn", cuốn hút người nghe từ câu mở đầu. Rosé khiến fan "ôm tim" với nhiều biểu cảm độc đáo, đảm nhiệm nhiều phân đoạn hát "gây nghiện". Ji Soo tiếp tục khẳng định danh hiệu "nữ thần YG" với nhan sắc xinh đẹp, "cân" được nhiều concept. Trong khi đó, Lisa cho thấy kỹ năng bắn rap đỉnh cao và những cảnh quay chất lừ đậm chất girl crush.

Bên cạnh những bình luận về chất lượng âm nhạc và hình ảnh trong MV, một bộ phận các nhóm fan only, akgae đang "xé" nhau dữ dội trên mạng xã hội. Fan của Lisa bức xúc vì cô nàng không có phần dance break như hứa hẹn, cũng không được đứng center trong phần vũ đạo chung của cả nhóm. Trong khi đó, fan của Ji Soo cũng bày tỏ thất vọng khi cô là thành viên duy nhất chưa được nói câu slogan "Black Pink in your area" và cũng là người có thời lượng line ít nhất (21,6 giây). Lần trở lại này, Jennie và Rosé vẫn là hai thành viên có nhiều thời lượng lên hình và line nhất.

Sân khấu How you like that đầu tiên của Black Pink sẽ được phát sóng vào 23h55 (giờ địa phương) tại show The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (Mỹ).

Minie