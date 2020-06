Black Pink sắp 'chơi lớn', fan vẫn nổi cơn thịnh nộ với YG

Sáng 18/5, YG ra thông báo chi tiết về màn comeback sắp tới của Black Pink. Theo đó, girlgroup nhà YG đang chuẩn bị cho sự trở lại gồm 3 giai đoạn, bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào tháng 9.

Cụ thể, Black Pink sẽ phát hành ca khúc pre-release (single mở đường) vào giữa tháng 6. Nhóm sắp hoàn thành việc quay MV và dựng vũ đạo. Tiếp theo là một ca khúc mới dự định phát hành tháng 7 hoặc tháng 8. Full-album đầu tay của nhóm dự kiến chính thức lên kệ vào tháng 9. YG tiết lộ Black Pink đã hoàn thành việc thu âm hơn 10 ca khúc mới trong full-album này.

Thông báo của YG về sự trở lại trong 2020 của Black Pink.

"Bởi Black Pink đã chuẩn bị cho album lần này trong khoảng thời gian dài, chúng tôi sẽ cho ra mắt sản phẩm vào 3 khoảng thời gian khác nhau để nhóm có thêm nhiều cơ hội gặp fan và thể hiện nhiều màn trình diễn hơn. Xin hãy trông đợi vào bài hát Sour Candy sắp tới của Lady Gaga, có sự tham gia của Black Pink, được phát hành vào 29/5. YG cũng sẽ tiến hành các dự án toàn cầu cùng Universal Music, công ty âm nhạc lớn nhất hành tinh, để hỗ trợ Black Pink tiến vào thị trường quốc tế", thông báo của YG cho biết.

Bên cạnh những bình luận bày tỏ hào hứng về màn comeback "chơi lớn" này của Black Pink, vẫn có nhiều Blink nổi cơn thịnh nộ với YG. Họ cho rằng YG luôn nói dối và không có gì đảm bảo lần này công ty sẽ không thất hứa. Hồi cuối 2019, YG hứa hẹn sẽ cho Black Pink comeback vào đầu 2020, nhưng giờ lại "trì hoãn" phát hành album mới của nhóm đến tận tháng 9. Hành động này khiến các fan nổi giận, chỉ trích cách quản lý thiếu hiệu quả của YG. Một số fan còn cho rằng việc phát hành nhiều ca khúc mở đường trước khi ra mắt album sẽ làm "giảm nhiệt" cho màn comeback chính vào tháng 9. Trên Twitter, từ khóa #YG_Worst_Company xuất hiện với hàng nghìn bình luận bày tỏ sự bức xúc với công ty quản lý của Black Pink.

Black Pink sẽ comeback vào tháng 6 với ca khúc mở đường thay vì full-album như kỳ vọng của nhiều Blink.

Một số ý kiến:

- "YG, đây không phải là bộ phim khoa học viễn tưởng đâu. Đừng dối trá nữa".

- "Làm thế nào mà mọi người vẫn tin vào lời nói của YG? Họ từng làm điều này với các nghệ sĩ khác, và tất cả chương trình quảng bá này đã thất bại. Đừng quên rằng As If It's Your Last cũng từng được hứa hẹn là "món quà" trước khi phát hành album mới trong 2017, và chúng ta đã phải chờ đợi hơn 1 năm sau đó mới được thấy Black Pink ra album".

- "Chúng tôi đã quá mệt mỏi vì chờ đợi, vì trì hoãn hết lần này đến lần khác. Tại sao việc giữ lời hứa là một điều khó khăn như vậy đối với YG?".

- "Cách quảng bá này giống với 2NE1 hồi 2012-2013, họ hứa sẽ phát hành các ca khúc mở đường trước khi cho 2NE1 ra album mới, và fan đã phải chờ đợi 2 năm sau đó mới có full-album. Tôi cảm thấy vì lý do nào đó, YG đang chuẩn bị bỏ rơi Black Pink. Họ từng hứa sẽ phát hành 8 MV trong năm đầu tiên Black Pink debut, rồi thì hứa hai màn comeback trong 2019 và những dự án solo của các thành viên, và chúng ta đã nhận được gì nào?".

- "Những lời nói dối của YG còn nhiều hơn cả các ca khúc của Black Pink nữa".

Bee