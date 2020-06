Black Pink gây tranh cãi: Nhạc một màu, xúc phạm văn hóa Ấn Độ?

1. How you like that là phiên bản thứ 2 của Ddu-du Ddu-du?

How you like that là ca khúc đậm chất hiphop, mang sức hút độc đáo chỉ có ở Black Pink. Bài hát bắt đầu bằng nhạc giao hưởng dồn dập, sau đó tiếp tục với intro nhẹ nhàng và giai điệu sôi động. MV bắt mắt cùng âm nhạc bùng nổ đã giúp Black Pink chiếm sóng khắp các trang mạng xã hội, lập nhiều thành tích "khủng".

MV How you like that - Black Pink

Bên cạnh những lời khen dành cho How you like that, netizen Hàn và quốc tế vẫn có những ý kiến trái chiều về chất lượng âm nhạc. Nhiều người đánh giá đây tiếp tục là một ca khúc "một màu" của nhà sản xuất Teddy. Khi nghe How you like that, khán giả nhận ra cách phân chia cấu trúc từng đoạn nhạc rất giống với Ddu-du Ddu-du (DDDD), thậm chí phần beat drop cũng tương tự DDDD.

Về cơ bản, âm nhạc của Black Pink kể từ thời DDDD (2018) đến Kill This Love (2019) và giờ là How you like that không có nhiều đột phá. Một số netizen bày tỏ thất vọng khi Teddy và Black Pink không thể bước ra khỏi vùng an toàn mà cứ mãi dùng một công thức cũ suốt 3 năm qua. Không ít Knet cho rằng họ vẫn mong chờ một ca khúc như Whistle thay vì concept nhạc na ná nhau từ năm này qua năm khác như DDDD - Kill This Love - How you like that.

Một số bình luận: "MV rất đẹp và ấn tượng, nhưng tôi mong được nghe một bài hát giống Whistle hơn"; "Nói thật là quá dễ đoán. Nhạc YG lúc nào cũng kiểu như thế này"; "Các ca khúc của nhóm cứ như nhân bản vậy. Nghe na ná nhau cả"; "Black Pink chẳng bao giờ dám đổi mới. Họ thành công với concept DDDD nên cứ bám lấy kiểu nhạc và hình ảnh này mãi"; "Luôn là những đoạn nhạc rời rạc chắp vá nhau, thiếu sáng tạo quá"...

2. Tranh cãi về chi tiết văn hóa Ấn Độ trong MV

MV How you like that được quay trong studio "đóng hộp" nhưng nhờ khâu dựng bối cảnh tỉ mỉ, video vẫn gây ấn tượng thị giác mạnh cho người xem. Bên cạnh những lời khen dành cho đội ngũ sản xuất MV, một số netizen cho rằng YG đã chiếm dụng văn hóa Ấn Độ để tăng tính thẩm mỹ cho MV.

Cụ thể, nhiều khán giả Ấn Độ bức xúc khi bức tượng thần voi Ganesha trong tôn giáo quốc gia này bị đặt dưới sàn nhà để trang trí. Tại Ấn Độ, thần Ganesha là một trong những vị thần quan trọng nhất và được đông đảo người dân tôn thờ. Việc để tượng thần Ganesha dưới nền nhà bị cho là xúc phạm nghiêm trọng tới văn hóa Ấn Độ. Ngoài ra, chi tiết này xuất hiện trong một cảnh quay Lisa đi giày càng khiến vụ ồn ào gây tranh cãi dữ dội. Theo văn hóa Ấn Độ, giày dép không được đặt gần các bức tượng hoặc đền thờ.

Chi tiết gây tranh cãi trong MV How you like that.

Một bộ phận netizen Ấn Độ đã dùng từ khóa #Ganesha và #YGApologise để yêu cầu công ty của Black Pink đưa ra lời giải thích cho sai sót này. Hiện YG vẫn chưa có phản hồi về vụ việc.

