Black Pink gầy gò, lộ xương sườn trên sân khấu comeback

Chiều 28/6, Black Pink trình diễn How you like that trên sân khấu Inkigayo (SBS). Đây là sân khấu comeback đầu tiên của girlgroup YG tại Hàn Quốc trong đợt quảng bá này. Trên Youtube, fancam biểu diễn live của Black Pink nhận 2,5 triệu lượt xem chỉ sau 4 giờ đăng tải.

Black Pink gầy gò, lộ xương sườn trên sân khấu comeback Black Pink trình diễn 'How you like that'.

Cộng đồng Blink dành nhiều lời khen cho tạo hình chất lừ, giọng hát live khỏe khoắn cùng thần thái cuốn hút trên sân khấu của bộ tứ nhà YG. Bên cạnh đó, nhiều bình luận cho rằng Black Pink đã giảm cân khá nhiều cho đợt comeback. Thân hình gầy gò của Black Pink khiến người hâm mộ lo lắng. Rosé và Lisa đều bị ví như "cò hương". Jennie cũng không giữ được đôi má "bánh bao" và body đầy đặn như trước đây khi khuôn mặt trở nên gầy, cánh tay nhỏ gọn hơn hẳn.

Thân hình gầy như cò hương của Black Pink trên sân khấu.

Lisa lộ xương sườn trong nhiều động tác vũ đạo.

Rosé có vòng eo nhỏ xíu, cánh tay mảnh khảnh thiếu sức sống.

Khuôn mặt của Jennie hốc hác hơn so với trước đây.

Một số bình luận: "Tôi hy vọng các cô gái giữ sức khỏe. Họ hẳn là tập luyện rất nhiều cho màn comeback này"; "Thân hình của Rosé và Lisa mỏng manh quá"; "Khuôn mặt Jennie gầy hơn hẳn, đôi má bánh bao phúng phính của cô ấy biến mất rồi"; "Tại sao idol Kpop luôn phải ép cân khắc nghiệt và trông như bộ xương di động thế nhỉ?"; "Body thời mới debut của Black Pink là đỉnh nhất. Thời đó có da có thịt lắm"...

Trước đó, trong buổi họp báo comeback ngày 26/6, girlgroup nhà YG cũng lộ biểu cảm mệt mỏi, thiếu sức sống. Người hâm mộ hy vọng Black Pink có đủ thời gian nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe cho đợt quảng bá này.

Black Pink tại họp báo hôm 26/6.

Minie