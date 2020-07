Black Pink được khen 'hát live như nuốt đĩa' tại sân khấu encore

Ngày 5/7, Black Pink là một trong những nhóm nhạc biểu diễn tại show Inkigayo của SBS. Girlgroup nhà YG giành chiếc cúp No.1 đầu tiên cho ca khúc How you like that, vượt qua hai đối thủ là Seventeen và Bloo. Bên cạnh những lời chúc mừng dành cho chiến thắng của Black Pink, netizen cũng đổ dồn sự chú ý vào video encore bởi đây là lần đầu bộ tứ YG "hát chay" trong đợt comeback.

Vì sân khấu encore không phát bản thu AR (âm thanh thu sẵn nhạc nền và giọng hát đè của nghệ sĩ) mà chỉ là MR (giai điệu bài hát), những điểm mạnh và điểm yếu của người hát sẽ được phô bày trước khán giả. Không làm fan thất vọng, Black Pink cho thấy giọng hát khỏe khoắn, vang và rõ ràng trong sân khấu encore.

Black Pink được khen 'hát live như nuốt đĩa' tại sân khấu encore

Topic về encore How you like that vào top trending trên diễn đàn TheQoo với "cơn mưa lời khen". Người dùng mạng ấn tượng trước kỹ năng hát live đồng đều, ổn định, đỉnh như "nuốt đĩa" của Black Pink. Các thành viên rất ít bị lạc giọng, hụt hơi và thoải mái khoe giọng trước ống kính. Trong 4 thành viên, Rosé là nhân vật được khen ngợi nhiều nhất. Cô nàng chứng minh đẳng cấp main vocal với giọng hát quyến rũ, lên nốt cao xuất sắc. Ngoài ra, Lisa cũng nhận phản ứng tích cực vì đoạn rap chất lừ.

Một số bình luận: "Black Pink không chỉ xinh đẹp mà còn hát hay. Nhóm nhạc toàn năng"; "Một trong số ít những idolgroup có thể hát live ổn"; "Rosé hát rất xuất sắc. Tôi hiểu vì sao cô ấy là giọng ca chính của Black Pink"; "Tôi hơi bị ngạc nhiên khi nghe sân khấu encore của họ. Tốt hơn mong đợi"...

Black Pink được khen khi thể hiện sân khấu encore How you like that ngày 5/7.

Cũng có nhiều netizen cho rằng Black Pink đã cải thiện kỹ năng live so với trước đây. Trong đợt quảng bá Ddu-du Ddu-du (2018) và Kill This Love (2019), một số video encore và MR removed cho thấy sự thiếu ổn định của 4 thành viên. "Họ từng gặp khó khăn trong một số sân khấu, vì có những ca khúc ở quãng giọng khá cao so với Black Pink, và vũ đạo rất khó. Nhưng đối với những ca khúc hợp với quãng giọng như Boombayah, Whistle, Playing With Fire hay giờ là How you like that, tôi nghĩ Black Pink dễ dàng 'nuốt đĩa' khi hát live", một bình luận nhận được nhiều lượt like.

Bee