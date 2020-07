Black Pink được fan Đông Nam Á xem nhiều nhất trên YouTube

Mới đây, một chủ đề trên TheQoo thu hút sự chú ý khi đăng bảng thống kê về tỷ lệ đóng góp lượt view ở các quốc gia/châu lục tiêu biểu đối với các nhóm nhạc Kpop trong 2019. Theo đó, những khu vực được liệt kê bao gồm: Bắc Mỹ, Nam Mỹ (chỉ lấy 2 nước nhiều view nhất), châu Âu (chỉ lấy 3 nước nhiều view nhất), Đông Nam Á (chỉ lấy 4 nước nhiều view nhất), Nhật Bản và Hàn Quốc. Thông qua bảng thống kê này, netizen có cái nhìn cụ thể về những khu vực hoặc quốc gia "cày view" nhiều nhất cho các nhóm nhạc, cũng như độ nổi tiếng của từng nhóm nhạc ở các khu vực khác nhau.

* Chú thích:

- Đơn vị M: Hàng triệu.

- Tô vàng: Số view này chiếm tỉ trọng cao nhất (trong tổng số view chung của một nhóm) so với các nhóm khác tại khu vực/quốc gia đó.

- Tô xanh: Số view này chiếm tỉ trọng thấp nhất (trong tổng số view chung của một nhóm) so với các nhóm khác tại khu vực/quốc gia đó.

1. Khu vực Bắc Mỹ

BTS là nhóm nhạc được khán giả Bắc Mỹ xem nhiều nhất trên YouTube trong 2019, với 612,8 triệu view. Tuy nhiên, tổng view 2019 của BTS lại không phụ thuộc quá nhiều vào lượng đóng góp từ khu vực này, với tỷ lệ 9,42%. Trong khi đó, Black Pink là nhóm nhạc có lượt view YouTube ít dựa vào Bắc Mỹ nhất, chỉ chiếm 5,78% tổng lượt view. Monsta X chỉ nhận được 50,83 triệu lượt view từ Bắc Mỹ trong 2019 nhưng đây lại là quốc gia đóng góp nhiều nhất, chiếm đến 14% tổng view nhóm. Điều này cho thấy lực lượng fan quốc tế của Monsta X có nhiều người đến từ Bắc Mỹ.

2. Khu vực Nam Mỹ

BTS là nhóm nhạc được khán giả Nam Mỹ xem nhiều nhất, với 912 triệu view trong 2019. BTS cũng là nhóm có lượt view YouTube dựa vào khu vực Nam Mỹ nhiều nhất, chiếm đến 14,03%. Trong khi đó, Red Velvet là nhóm nhạc có lượt view dựa vào khu vực Nam Mỹ ít nhất so với các nhóm, chỉ chiếm 7,49% tổng view chung.

3. Khu vực châu Âu

BTS tiếp tục là nhóm được khu vực châu Âu xem nhiều nhất trên YouTube 2019, với 266,1 triệu view. Tuy nhiên, nhóm nhạc dựa vào việc cày view của fan châu Âu nhiều nhất vẫn là Monsta X, với tỷ trọng chiếm 6,66%. Trong khi đó, Twice là nhóm nhạc có tổng view dựa vào khu vực châu Âu ít nhất trong các nhóm, chiếm 2,48% tỷ trọng.

4. Khu vực Đông Nam Á

Black Pink là nhóm được khu vực Đông Nam Á xem nhiều nhất trên YouTube, với 1,475 tỷ view trong 2019. Girlgroup nhà YG cũng là nhóm có lượt view YouTube dựa vào khán giả khu vực Đông Nam Á nhiều nhất, với 36,06% tỷ trọng so với tổng lượt view chung. Trong khi đó, BTS nhận được 1,448 tỷ view từ Đông Nam Á, nhưng lại là nhóm ít dựa vào khu vực này nhất so với các nhóm khác (tỷ trọng 22,28%). Qua thống kê này, Đông Nam Á cho thấy đây là khu vực có đông đảo fan "nhiệt tình" với Kpop, lượng view vượt trội so với các khu vực khác trên thế giới.

5. Nhật Bản

Ở thị trường Nhật Bản, Twice là nhóm được xem nhiều nhất trên YouTube, với 450 triệu view trong 2019. Nhóm nhạc có tỷ trọng view từ Nhật Bản ít nhất trong các nhóm là Black Pink, với 3,67%. Gây bất ngờ là Seventeen, nhóm nhạc này được khán giả Nhật ủng hộ nhiệt tình không kém Twice hay BTS, với 127 triệu view, và cũng là nhóm có tỷ trọng view đến từ Nhật Bản nhiều nhất trong các nhóm, với 22,32%.

6. Hàn Quốc

BTS là nhóm nhạc được khán giả Hàn Quốc xem nhiều nhất trên YouTube, với 351 triệu view trong 2019. Nhóm nhạc có tỷ trọng view (so với tổng view của nhóm) từ Hàn Quốc cao nhất trong các nhóm là Red Velvet (18,10%). Trong khi đó, nhóm nhạc có tỷ trọng view từ Hàn Quốc ít nhất là Black Pink (3,18%).

Bee