Black Pink comeback: Ai cũng thấy thua thiệt

Chiến dịch quảng bá cho single How you like that được YG đầu tư khủng từ concept khác biệt, sáng tạo đến phần hình ảnh đa dạng, mỗi thành viên đều có "đất diễn". Đây chính là dấu hiệu cho thấy công ty thực sự coi trọng và đặt trọng tâm vào màn comeback "một năm mới có một lần" của Black Pink. Mỗi ngày, người hâm mộ lại được xem những loạt ảnh mới, teaser nhá hàng. Tên của cả 4 thành viên đều xuất hiện trên top trending hàng ngày. Cuộc chiến giữa những fandom của từng cá nhân bởi vậy mà diễn ra căng thẳng hơn bao giờ hết. Những akgae (fan của riêng một thành viên nào đó) đều lên tiếng tố YG đối xử bất công, khiến thần tượng phải chịu thiệt thòi trong đợt ảnh comeback lần này.

Trong đợt "nhá hàng" ảnh teaser đầu tiên, Jennie, Lisa và Rosé đều đã lần lượt được đăng thứ tự đầu tiên trong mỗi bài post ở Twitter và được chọn làm cover photo ở Instagram. Tuy nhiên, đến ngày thứ tư, công ty bất ngờ "bẻ lái" sang việc đăng video của Jennie và Rosé. Fan chỉ trích công ty đã cố tình bỏ quên Ji Soo, sắp xếp ảnh trên trang chủ Instagram còn vô tình khiến nữ idol biến mất, như thể không còn là thành viên của Black Pink. Những bình luận gay gắt đến mức Ji Soo đứng đầu top trending thế giới, buộc YG phải chỉnh sửa lại cách xếp ảnh sao cho đủ 4 thành viên.

YG 'quên mất' việc xếp ảnh của Ji Soo vào đội hình nhóm.

Mới đây, Jennie vướng vào tranh cãi không đáng có khi kiểu vẽ mắt độc đáo của cô nàng bị tố là một sản phẩm đạo nhái. Một tài khoản trên Instagram khẳng định cách vẽ mắt kiểu đốm lửa hồng của mỹ nhân Black Pink từng được nghệ sĩ make up Nushafarin đăng lên mạng xã hội trước. Nushafarin cũng lên tiếng cho biết không muốn làm to chuyện nhưng muốn có tên trong phần credit. Hiện YG chưa đưa ra phản hồi. Người hâm mộ chỉ trích công ty và chuyên viên trang điểm nổi tiếng Maeng đã làm việc thiếu cẩn thận, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của Jennie.

Make up của Jennie bị tố đạo nhái.

Sau khi mãi trung thành với kiểu tóc vàng, cuối cùng Rosé cũng đổi style trong đợt comeback. Nữ ca sĩ nhuộm tóc xám độc đáo nhưng trong loạt ảnh teaser thứ hai, người hâm mộ cho rằng kiểu trang điểm của Rosé quá xấu. Stylist trang điểm không có tâm, chải mascara cẩu thả khiến lông mi cô nàng vón cục như... chân nhện. Tạo hình lần này đã "kéo tụt" nhan sắc của mỹ nhân nhà YG.

Kiểu trang điểm của Rosé quá cẩu thả.

Mới đây, đến lượt fan Lisa kêu ca về cách xếp đội hình, chọn ảnh của công ty. YG tung ra hai bức ảnh cả nhóm bốn người nhưng chỉ mình Lisa là đứng yên một chỗ, trong khi các thành viên khác được đổi vị trí đứng cho mới lạ. Kiểu tạo dáng của em út cũng bị đánh giá là quá nhàm chán, chỉ đổi chiều tay chân, nếu không nhìn kỹ thì khó phân biệt. Fan cho rằng công ty chọn ảnh quá vội vàng, khiến hình ảnh của Lisa không đa dạng trong loạt ảnh teaser.

Lisa (giày đỏ) trong loạt ảnh chung với nhóm.

Những tranh cãi trong nội bộ fandom Black Pink vẫn chưa dừng lại. Những nonfan dần cảm thấy "đau đầu" vì cuộc chiến không dừng giữa fan của cả 4 thành viên, họ liên tục soi mói, tìm ra những chi tiết tưởng chừng như không đáng nói đến để "thổi bùng" lên những tranh luận. Nhiều ý kiến cho rằng Black Pink đã sẵn sàng comeback, hứa hẹn mang đến một tác phẩm chất lượng. Người hâm mộ nên tập trung vào việc quảng bá, ủng hộ thần tượng hơn là lao vào những màn đối chọi gay gắt giữa các akgae.

Lisa hóa nữ hoàng Ai Cập trong teaser MV 'How you like that'

Jurina