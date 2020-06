Black Pink 'chiếm đỉnh' BXH nhạc số sau 5 phút comeback

Chiều 26/6, Black Pink tung siêu phẩm How You Like That được mong chờ từ lâu. Chỉ sau 5 phút phát hành, ca khúc "phóng thẳng" lên top 1 bảng xếp hạng realtime của Melon. Black Pink trở thành nhóm nhạc nữ đầu tiên đạt thành tích này trong năm 2020. Lần gần nhất, nhóm nữ debut no.1 Melon là Yes Or Yes của Twice, bài hát được phát hành cách đây 1 năm 7 tháng.

Hình ảnh của Black Pink ở dự án mới nhất.

Sau một tiếng, thành tích của How You Like That cũng rất ấn tượng, đứng đầu các BXH Melon, Gennie, Bug, hạng 27 của Soribada, 98 của FLO. Ca khúc cũng thu hút 102.725 unique listeners trong giờ đầu tiên, là nhóm nữ có thành tích tốt nhất hiện nay.

Với hàng loạt thành tích ấn tượng, How You Like That đang trên đường trở thành bản hit tiếp theo trong sự nghiệp của Black Pink. Người hâm mộ đang mong chờ vào con số thống kê lượt view trên Youtube, dự đoán sẽ xô đổ những kỷ lục trước đó.

MV How you like that - Black Pink MV 'How You Like That'

Jurina