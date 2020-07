Black Pink bị chỉ trích mặc hanbok 'hở hang, lai tạp Trung Quốc'

Trong màn comeback How you like that của Black Pink, girlgroup nhà YG nhận nhiều lời khen khi diện outfit hanbok cách tân trong MV và sân khấu trình diễn. Người hâm mộ ca ngợi Black Pink vì đã góp phần quảng bá văn hóa Hàn Quốc đến với khán giả quốc tế. Bên cạnh những ý kiến tích cực, một chủ đề về mẫu hanbok của Black Pink đang vào top trending trên Pann Nate với nhiều bình luận.

Black Pink gây tranh cãi vì mặc hanbok cách tân trong MV How you like that.

Theo ý kiến của một nhóm netizen Hàn, những mẫu hanbok cách tân mà Black Pink mặc đã biến tấu quá nhiều, không còn dấu vết của hanbok truyền thống. Người dùng mạng chỉ trích những thiết kế này đã cắt xẻ hở hang khi mix jeogori (áo khoác) với áo ngắn và quần thay vì váy dài. Thậm chí một số ý kiến còn không hài lòng vì cho rằng mẫu hanbok đã mang concept "lai tạp", giống với trang phục của các nhân vật trong game võ thuật Trung Quốc. Knet cũng cho rằng Black Pink không phải là nhóm nhạc tiên phong trong việc quảng bá hanbok trên sân khấu nên không xứng đáng được ca ngợi như thể "người mở đường".

Nhiều netizen cho rằng những outfit đã được biến tấu quá nhiều, không còn giữ được nét đẹp truyền thống của hanbok.

Một số người còn gọi concept của Black Pink là "lai tạp" vì có phần giống với những nhân vật trong game võ thuật Trung Quốc.

Một số bình luận: "Trước Black Pink thì bao nhiêu nhóm đã mặc hanbok cách tân rồi nhưng chẳng có nhóm nào mặc hở hang thế này"; "Nói thật thì từ lúc thấy ảnh teaser, cách makeup và trang phục làm tôi liên tưởng đến Trung Quốc nhiều hơn là Hàn Quốc"; "Mọi người thực sự có thể xem đó là hanbok sao? Mọi người chưa xem ảnh thời Joseon à?"; "Một bộ hanbok chỉ có chất liệu là giống hanbok? Chỉ vì bạn gắn mác hanbok lên một cái gì đó không có nghĩa là bạn có thể quảng bá nó như trang phục truyền thống của Hàn Quốc được đâu"...

"Cái mà họ mặc trông giống như trang phục Trung Quốc trong mấy bộ phim võ thuật. Bản thân cái đường viền cổ áo đó đã không phải là hanbok rồi. Nếu muốn gọi cái gì đó là hanbok thì nhất định vẫn phải mang một số đặc điểm cơ bản của hanbok mới được. Bạn không thể gọi một bộ quần áo ngẫu nhiên nào đó là hanbok chỉ vì bạn gắn norigae (phụ kiện trang trí của hanbok) lên đó được. Trang phục của họ thậm chí còn tệ hơn một số bộ hanbok cho thuê ở gần mấy cái cung điện nữa đấy"; "Đây là trang phục mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy trong mấy game võ thuật Trung Quốc"...

Black Pink mang bộ hanbok cách tân lên sân khấu comeback đầu tiên phát sóng trên truyền hình Mỹ.

Trước những ý kiến tiêu cực về mẫu hanbok cách tân của Black Pink, người hâm mộ vẫn bênh vực nhóm với lý do đây là những thiết kế hiện đại nên sẽ được biến tấu khác đi so với mẫu truyền thống. Bên cạnh đó, Blink cũng khẳng định Black Pink có công rất lớn trong việc quảng bá văn hóa Hàn Quốc. Bằng chứng là sau khi mang bộ hanbok này trình diễn trên The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, netizen quốc tế đã dành nhiều lời khen tặng cho Black Pink cũng như bày tỏ sự tò mò về hanbok Hàn Quốc. Một số fan còn giải thích rằng vì nguồn gốc của hanbok chịu ảnh hưởng nhiều của văn hóa Trung Hoa nên việc "mang màu sắc tương đồng" là điều có thể hiểu được.

Trước Black Pink, nhiều nhóm nhạc từng gây ấn tượng khi trình diễn với những bộ hanbok cách tân như CLC...

... Oh My Girl...

... Monsta X...

... BTS.

Bee