Bất chấp scandal, Suga (BTS) vẫn thẳng tiến vào Billboard Hot 100

Ngày 2/6 (giờ địa phương), Billboard công bố ca khúc Daechwita nằm trong mixtape D-2 của Suga (BTS) debut vị trí 76 trên BXH Hot 100. Đây là lần đầu tiên Suga có ca khúc solo góp mặt trên BXH danh giá này. Anh chàng cũng là nghệ sĩ solo thứ tư sau PSY, CL, J-Hope (BTS) được vinh danh trên Billboard Hot 100. Bên cạnh đó, Daechwita cũng là ca khúc solo của nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên lọt vào BXH này ở top 80 kể từ khi PSY làm được điều này vào năm 2014.

Ảnh concept mixtape D-2 của Suga.

Trước đó, Billboard xác nhận mixtape D-2 của Suga debut vị trí No.11 tại BXH Billboard 200. Với thành tích này, nam idol sinh năm 1993 đã trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc có thứ hạng cao nhất trên Billboard 200 từ trước đến nay, vượt qua mixtape momo của RM (debut No.26) hồi tháng 10/2018. Ngoài ra, Suga cũng là nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử cùng lúc lọt vào cả 2 BXH Billboard 200 và Billboard Hot 100. Daechwita debut vị trí No.1 tại BXH Billboard World Digital Song Sales và mixtape D-2 debut ở vị trí No.1 tại BXH Billboard World Albums.

Với những thành tích ấn tượng này, Suga đã chứng minh tài năng và sức hút đối với người hâm mộ quốc tế, bất chấp vụ ồn ào thời gian vừa qua. Ca khúc What do you think? trong mixtape D-2 của Suga bị chỉ trích vì sử dụng lời phát biểu của nhân vật lịch sử Jim Jones, người từng chỉ đạo vụ tàn sát 900 người (trong đó phần lớn là người da màu) vào năm 1978. Vụ việc gây tranh cãi và đẩy lên căng thẳng do cùng thời điểm này, nước Mỹ đang sôi sục những cuộc biểu tình chống nạn phân biệt chủng tộc.

Mặc dù Big Hit đã đưa ra lời xin lỗi với lý do nhà sản xuất "có thiếu sót về sự hiểu biết các vấn đề văn hóa, xã hội và lịch sử" và "không ám chỉ bất cứ điều gì", netizen vẫn chĩa mũi dùi công kích vào Suga. Knet cho rằng nam rapper cần phải đứng ra nhận trách nhiệm và có lời xin lỗi chính thức thay vì "trốn sau lưng công ty". Trong khi đó, một bộ phận Army vẫn bênh vực Suga bởi anh có thể có lý do riêng để sử dụng sample của Jim Jones vào ca khúc. Trong làng nhạc thế giới từng có nhiều ca sĩ sử dụng hình thức tương tự nhưng chưa từng gây tranh cãi hay bị "ném đá" nặng nề như Suga.

Hiện tại, truyền thông Hàn vẫn đang chỉ trích Big Hit lẫn Suga vì không có thái độ thành thật trong vụ ồn ào nói trên. Dispatch ngày 3/6 tiếp tục tung bài báo phân tích cho thấy rất khó có chuyện Big Hit, Suga và nhóm sản xuất không biết đến Jim Jones cũng như những sự kiện có thật gây tranh cãi về cuộc đời nhân vật khét tiếng này.

Minie