'Bằng chứng hẹn hò' của Lee Min Ho - Kim Go Eun

Trên Pann Nate, chủ đề "Lee Min Ho hẹn hò Kim Go Eun" đang nhận được sự quan tâm lớn từ người dùng mạng Hàn Quốc. Netizen chia sẻ những "dấu hiệu đáng ngờ" của hai diễn viên nổi tiếng và suy đoán họ đang bí mật hẹn hò.

Nụ hôn cổ từng gây sốt của Lee Min Ho - Kim Go Eun trong phim.

Trong thời gian hợp tác trên phim trường Quân vương bất diệt, Lee Min Ho và Kim Go Eun thường xuyên có những khoảnh khắc đùa vui thân thiết. Người dùng mạng cho rằng chemistry của cặp sao ở hậu trường còn "đỉnh" hơn cả trên màn ảnh. Những hành động ngọt ngào Lee Min Ho dành cho Kim Go Eun như xoa đầu, nắm tay, trêu đùa... khiến fan "tan chảy". Nam diễn viên cũng tỏ ra quan tâm tới Go Eun, thường có cử chỉ vỗ về mỗi khi cô buồn.

Ánh mắt tự nhiên của Lee Min Ho trong một cảnh phim được cho là "cảm xúc thật chứ không phải diễn".

Trong hậu trường quay phim, hai diễn viên rất thân thiết.

Chemistry giữa hai diễn viên trong các video making khiến fan "tan chảy".

Những khoảnh khắc ngọt ngào ở hậu trường của Lee Min Ho và Kim Go Eun khiến fan "đẩy thuyền" nhiệt tình.

Tương tác thoải mái ngoài đời của Lee Min Ho và Kim Go Eun.

Lee Min Ho bày tỏ sự quan tâm tới Kim Go Eun sau mỗi cảnh quay.

Nam diễn viên xoa đầu bạn diễn khi cô khóc vì kết thúc quay phim.

Trên trang Instagram của Lee Min Ho, Kim Go Eun là cô gái duy nhất được anh đăng ảnh (ngoại trừ mẹ). Netizen còn phát hiện vào ngày sinh nhật Kim Go Eun (2/7), Lee Min Ho đã đăng một video đi dạo sông Hàn, thậm chí còn chèn bài hát tình yêu cực kỳ lãng mạn. Thông thường, nam diễn viên chỉ cập nhật Instagram khi đi quay phim, chụp họa báo, du lịch, sinh nhật bản thân hay ngày kỷ niệm đặc biệt nào đó. Động thái update trang cá nhân của Lee Min Ho vào ngày sinh nhật Kim Go Eun được cho là "đáng ngờ". Phần bình luận dưới video sông Hàn của anh chàng cũng toàn nhắc đến về Kim Go Eun.

Lee Min Ho từng nhiều lần đăng ảnh chụp chung với Kim Go Eun lên Instagram.

Trong ngày sinh nhật Kim Go Eun, Lee Min Ho đột nhiên "trồi lên mạng", đăng một video đi dạo sông Hàn kèm bài hát tình yêu lãng mạn.

Một số bình luận: "Tôi cũng để ý hai người này, nhìn ánh mắt Lee Min Ho là biết anh ấy thích Kim Go Eun lắm. Cả hai cũng có tuổi rồi (30, 34 tuổi), hẹn hò 1 2 năm rồi kết hôn như Ji Sung với Lee Bo Young là đẹp"; "Mẫu bạn gái lý tưởng của Lee Min Ho có vẻ là những cô gái hoạt bát tươi sáng như Suzy với Park Min Young, Kim Go Eun cũng giống vậy"; "Dù có hẹn hò thật hay không thì chắc chắn anh ấy cũng có rung rinh trước Kim Go Eun rồi"; "Tôi nghi là hẹn hò lắm. Cặp này được fan quốc tế ủng hộ nhiệt tình luôn"; "Tôi là fan của Lee Min Ho 10 năm rồi, và đây là lần đầu tiên tôi thấy ghen tị vì cách cư xử của anh ấy rất khác (với những bạn diễn khác) trước đây"; "Nếu cặp này thành đôi thì rất thú vị đây"...

Kim Go Eun và Lee Min Ho được ủng hộ thành đôi sau khi Quân vương bất diệt kết thúc.

Trong khi đó, một số ý kiến cũng cho rằng netizen nên ngừng gán ghép "vô tội vạ" các diễn viên sau những dự án phim ảnh. "Những cặp được ship như Lee Min Ho - Kim Go Eun, Park Seo Joon - Park Min Young, Hyun Bin - Son Ye Jin... có cặp nào là thật đâu, chỉ là trí tưởng tượng của fan mà thôi. Ngừng ghép đôi và đưa mọi chuyện đi quá xa vì nó sẽ khiến các diễn viên gượng gạo khi gặp nhau ở các lễ trao giải đấy", một người để lại bình luận.

Bee