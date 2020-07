5 thực tập sinh 'debut hụt' phát triển ra sao sau khi rời SM?

Go Eun cũng là thực tập sinh nổi tiếng nhờ tham gia show giải trí của SM Rookies. Cô nàng sinh năm 1999 được biết đến với giọng hát nội lực, có tiềm năng trở thành trưởng nhóm. Từng có tin đồn Go Eun có mặt trong đội hình debut của Red Velvet nhưng cuối cùng lại không thành công. Fan ví visual của Go Eun có nhiều nét giống Jessica (SNSD) và Yuju (G-Friend).