3 nữ idol Trung Quốc vừa debut đã bị 'ném đá' vì vô duyên

Triệu Tiểu Đường

Triệu Tiểu Đường là thành viên nhóm The9, girlgroup bước ra từ show tuyển chọn Thanh xuân có bạn mùa 2. Cô nàng được biết đến với hình ảnh cool ngầu, gia cảnh giàu có cùng những phát ngôn thẳng thắn. Chỉ mới nổi tiếng nhưng thời gian gần đây, Triệu Tiểu Đường liên tục vướng tranh cãi, bị chê là kiểu người nói mà không suy nghĩ.

Triệu Tiểu Đường.

Ngày 12/7, Triệu Tiểu Đường đăng lên tài khoản cá nhân một bài viết "bóc phốt" nhân viên. Trong đó có câu: "Trợ lý của tôi, cô ấy dùng kem đánh răng Hermes, cho tôi dùng Lãnh Toan Linh, chẳng lẽ răng lợi của tôi không tốt hay sao?". Lãnh Toan Linh là thương hiệu nội địa, còn "kem đánh răng Hermes" mà Triệu Tiểu Đường đề cập chính là kem Marvis đắt đỏ của Italy. Phát ngôn của nữ idol bị đánh giá là coi thường sản phẩm trong nước, sính ngoại và có ý phân biệt giai cấp giữa nhân viên và nghệ sĩ.

Triệu Tiểu Đường còn chỉ trích vệ sĩ biến mất 3 ngày, stylist đi làm nhưng không mang cọ trang điểm. Đọc bài viết của nữ idol, nhiều người sẽ nghĩ rằng nhân viên của cô nàng toàn người có vấn đề về năng lực làm việc. Nhưng nếu không vừa lòng, Triệu Tiểu Đường có thể phê bình, đuổi việc nhân viên chứ không cần lên mạng mỉa mai.

Cô nàng đăng bài chê bai nhân viên trên tài khoản Weibo phụ.

Trước hàng loạt bình luận "ném đá", thành viên The9 phải viết thư xin lỗi, giải thích rằng chỉ đang đùa với nhân viên và đã xin phép những người được nhắc đến trong bài trước khi đăng lên Weibo. Tuy nhiên, lời giải thích của nữ idol vẫn không nhận được sự tha thứ.

Khi tham gia Thanh xuân có bạn, nữ idol từng ám chỉ chê bai Thái Trác Nghi, không muốn cô chung nhóm với mình. Ban đầu, Triệu Tiểu Đường không phải thí sinh nổi bật, cô nàng được biết đến nhiều sau khi được gán ghép với "thánh biểu cảm lố" Ngu Thư Hân, tạo thành cặp đôi nổi tiếng nhất show. Sau sự việc lần này, hình ảnh của riêng Triệu Tiểu Đường và The9 đều bị ảnh hưởng dù mới debut một tháng.

An Kỳ

Một thành viên khác của The9 cũng đang gây tranh cãi chính là trưởng nhóm An Kỳ. Trong buổi livestream chung cả nhóm, nữ idol bị "ném đá" vì cách ngồi nhấp nhổm, thiếu tập trung khi các thành viên khác nói chuyện. Đặc biệt là khi Dụ Ngôn trả lời câu hỏi, An Kỳ bất ngờ quay ra nói: "Sao cậu nói chuyện chậm thế". Câu nói của nữ idol bị đánh giá là vô duyên, cắt ngang lời người khác. Khi Dụ Ngôn phát biểu, An Kỳ cũng nhiều lần nghịch máy tính bảng, quay sang nói chuyện với người khác và không hề tập trung nghe. Nhiều ý kiến cho rằng nữ idol không biết cách cư xử, thiếu tinh tế khi tham dự những sự kiện công khai.

An Kỳ là trưởng nhóm của The9.

Khi quay show thực tế, An Kỳ cũng bị chỉ trích vì quát tháo vào mặt nghệ sĩ tiền bối, lúc xếp hàng chụp ảnh thì chen lên trước. Cô nàng bị tố cố tình chiếm vị trí center, hành động "hổ báo" quá đà.

3 nữ idol Trung vừa debut đã bị 'ném đá' vì vô duyên Tình huống An Kỳ cướp vị trí ngồi center.

An Kỳ debut ở vị trí thứ 6 nhưng không ít người cho rằng cô nàng không xứng đáng, có những "bất công" xung quanh thứ hạng này. Ngay từ những tập đầu Thanh xuân có bạn, An Kỳ đã luôn được ưu ái như thời lượng lên hình nhiều, được chia phần nhảy solo hay luôn có những shoot hình đẹp nhất. Cô nàng gần như được trải đường để ra mắt, được phía nhà sản xuất thiên vị ngay từ đầu. Sau đêm chung kết, các fandom đều công bố số phiếu vote chỉ riêng fan An Kỳ không công khai. Trong những bảng bình chọn mức độ nổi tiếng của The9, An Kỳ thường xuyên đứng cuối, điều này chứng tỏ lượng fan trung thành của cô nàng không bằng một số thành viên debut có thứ hạng thấp hơn. Nhiều người nghi ngờ vị trí của An Kỳ là được sắp xếp trước, có sự gian lận phiếu bầu.

Nene Trịnh Nãi Hinh

Trinh Nãi Hinh là thực tập sinh của show thực tế Sáng tạo doanh 2020, debut cùng nhóm BONBON GIRLS 303. Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, cô nàng đã vướng tranh cãi vì bấm like trên mạng xã hội. Sau đêm chung kết, Trịnh Nãi Hinh like bài viết trên tài khoản Instagram phụ của nam diễn viên Thái Lan Bright (hai người từng hợp tác trong 2gether The Series). Netizen ngay lập tức chỉ trích cô nàng sống "hai mặt" khi trong thời gian tham gia Sáng tạo doanh 2020 thì bỏ theo dõi Bright, đến khi debut rồi lại like bài viết của nam diễn viên đồng hương.

Nene gây tranh cãi vì like bài viết của bạn diễn.

Trước đó, Bright bị fan Trung Quốc tẩy chay vì bạn gái của anh chàng chia sẻ một bài viết không rõ nguồn trên Twitter và gọi Covid-19 là "Virus Vũ Hán". Từ một mỹ nam nổi đình nổi đám ở Trung Quốc, Bright bỗng bị hắt hủi, mắng chửi vì hành động của bạn gái, phải lên tiếng xin lỗi.

Trịnh Nãi Hinh và Bright từng đóng chung phim, cùng công ty quản lý nên thân thiết. Sau khi scandal xảy ra, cô unfollow tài khoản Instagram của nam diễn viên, chiếm được hảo cảm của netizen Trung Quốc nhưng vẫn lén giữ mối quan hệ.

Mới đây, Trịnh Nãi Hinh đã lên tiếng xin lỗi và khẳng định không có những suy nghĩ sai lệch như lời tố cáo của một bộ phận người dùng mạng.

Bao Bao