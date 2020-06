3 idol hứa hẹn là 'ông hoàng sân khấu thế hệ mới'

Mới đây, huấn luyện viên idol In Ji Woong giới thiệu trên kênh YouTube cá nhân những thần tượng nam thế hệ mới mà anh đánh giá cao về kỹ năng trình diễn. Theo HLV, đây là ba chàng trai có thần thái, vũ đạo xuất sắc, hứa hẹn trở thành "ông hoàng sân khấu" trong tương lai.

1. Yeon Jun (TXT)

Yeon Jun sinh năm 1999, là thành viên TXT. Từ khi debut, Yeon Jun đã nổi tiếng nhờ nét đẹp độc lạ cùng tài vũ đạo bẩm sinh, là thực tập sinh "lừng danh" một thời của Big Hit. HLV In nhận xét Yeon Jun "như một học sinh toàn nhận được điểm A khi nói đến vũ đạo", những động tác rất nhịp nhàng, sắc nét. Anh chàng rất hút ánh đèn sân khấu, vừa thể hiện được bản sắc riêng, vừa kết hợp hài hòa với các thành viên trong nhóm. Đặc biệt, Yeon Jun còn có nhiều biểu cảm gương mặt, khí chất quyến rũ linh hoạt nên biến hóa được nhiều concept.

2. Ji Sung (NCT Dream)

Người tiếp theo được HLV In Ji Woong chọn là Ji Sung của NCT Dream. Nam idol sinh năm 2002 được đánh giá cao về khả năng chiếm spotlight trên sân khấu, kỹ năng nhảy tỉ mỉ, hoàn hảo và "luôn tận dụng mọi khoảnh khắc để không bỏ lỡ chúng". Bên cạnh đó, vóc dáng cao ráo cũng là lợi thế giúp Ji Sung có những động tác vũ đạo mạnh mẽ, quyến rũ hơn. Trước đây khi debut ở tuổi 15, Ji Sug đã gây chú ý khi còn rất trẻ mà đã đảm nhận vị trí main dancer của một boygroup SM - điều mà không phải idol trẻ nào cũng làm được.

3. Hwan Woong (ONEUS)

Idol thứ ba được bình chọn là Hwan Woong của ONEUS. Vị HLV này nhận xét Hwan Woong có phong cách nhảy đặc biệt, luôn thoải mái ngẫu hứng và rất thanh lịch. Những màn trình diễn của nam idol sinh năm 1998 luôn khiến người xem thấy... dễ dàng, đơn giản, dù thực tế thì rất khó. In Ji Woong cho rằng để giữ được phong thái bình tĩnh tự do khi nhảy như vậy, Hwan Woong chắc chắn phải có khả năng vũ đạo xuất sắc cùng sự tự tin trong tâm lý. Gần đây khi ONEUS tham gia show Road to Kingdom, Hwan Woong cũng là một trong những thành viên hot nhất nhóm nhờ kỹ năng vũ đạo tài tình.

