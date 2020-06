20 girlgroup được người đồng tính nữ ở Hàn thích nhất

Bảng xếp hạng 20 nhóm nữ được cộng đồng người đồng tính nữ Hàn Quốc yêu thích nhất thu hút sự quan tâm của công chúng. Những cái tên dẫn đầu đều là girlgroup có danh tiếng, sức ảnh hưởng của Kpop. Các thành viên không chỉ có nhan sắc, tài năng mà thần thái trên sân khấu cũng vô cùng nổi bật. Red Velvet chứng minh họ là nhóm nhạc có lượng fan nữ hùng hậu nhất hiện nay với 17,8% lượt bình chọn.

Red Velvet rất nổi tiếng với phái nữ.

(G)I-DLE - mới ra mắt 2 năm nay - chễm chệ ở vị trí thứ hai với 16,2% lượt bình chọn. Nhóm nữ nhà Cube có concept huyền bí, ma mị trên sân khấu chứ không theo hình ảnh thơ ngây như nhiều nhóm nữ khác. Các thành viên như Soo Jin, Mi Yeon, Shuhua đều thuộc top những idol được người đồng tính nữ yêu thích nhất.

(G)I-DLE ghi điểm vì concept độc đáo.

Vị trí thứ ba không bất ngờ thuộc về Mamamoo - nhóm nữ đại diện cho tài năng, truyền tải thông điệp nữ quyền. Mamamoo luôn được phái nữ ủng hộ và từng thành viên đều có sự nghiệp solo đáng nể.

Mamamoo đầy tài năng.

Trong top 10 là những cái tên khá mới như IZONE, Lonna. Oh My Gil, WJSN còn hàng loạt nhóm tiếng tăm như Twice, Black Pink có vị trí thấp hơn mong đợi. SNSD là nhóm nhạc duy nhất thuộc thế hệ thứ hai cạnh tranh với đàn em, xếp ở vị trí thứ chín.

Netizen bình luận: "Thứ hạng của Twice thấp nhỉ", "(G)I-DLE mới ra mắt nhưng đỉnh thật", "Red Velvet với (G)I-DLE là hai nhóm hàng đầu trong mắt fan nữ", "Black Pink với ITZY ở vị trị thấp hơn mong đợi", "f(x) mà tiếp tục hoạt động thì vị trí cao phải biết"

Top 20

1. Red Velvet

2. (G)I-DLE

3. Mamamoo

4. IZONE

5. WJSN

6. Loona

7. Oh My Girl

8. Twice

9. SNSD

10. Black Pink

11. ITZY

12. Dream Catcher

13. GFriend

14. AOA

15. APink

16. f(x)

17. Fromis9

18. Gugudan

19. Lovelyz

20. April

Jurina