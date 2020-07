10 idol nữ nổi tiếng nhất Hàn Quốc nửa đầu 2020

Trở lại hoạt động cùng Twice sau nhiều tháng vắng bóng để chữa bệnh tâm lý, Mina nhận được sự ủng hộ lớn từ người hâm mộ và công chúng Hàn Quốc. Tên tuổi Mina thường xuyên vào top 10 BXH thương hiệu hàng tháng dù không có hoạt động cá nhân. Trong màn comeback More and More hồi đầu tháng 6, Mina cũng khiến netizen "sốc visual" khi nhuộm mái tóc vàng rực nổi bật, thay đổi hình ảnh ngoạn mục so với hình tượng thanh lịch, quý phái trước đây.