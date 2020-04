Vũ Thảo My khóc ròng vì mất sạch MV trên kênh YouTube

Đại diện của Vũ Thảo My cho biết hiện chưa rõ nguyên do của sự việc. Gần 3 năm qua, Vũ Thảo My đã sản xuất nhiều clip, thực hiện nhiều MV và chỉ hoạt động trên một kênh YouTube này, đạt lượt xem khá. Quán quân Giọng hát Việt mùa 2 đã thông qua Network - đơn vị quản lý kênh YouTube cá nhân này tại Việt Nam để làm việc với phía YouTube nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Vũ Thảo My cho biết: "Hiện tôi đành ngậm ngùi chấp nhận việc mất kênh và lập 'nhà' mới để chuẩn bị cho các hoạt động âm nhạc trong thời gian tới".

Quản lý của giọng ca Thôi anh cứ đi cho biết thêm, sự việc khiến Vũ Thảo My rất buồn và ảnh hưởng đến tâm lý và công việc suốt nhiều ngày qua. "Cô ấy đã buồn suốt cả tuần lễ vì kênh Youtube 'không cánh mà bay' và có nguy cơ không thể cứu vãn được. My đã khóc rất nhiều. Biết là cần rất nhiều thời gian nhưng hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người cho My khi trở lại", người này nói thêm.

Vũ Thảo My.

Vũ Thảo My sinh năm 1997, quê Nam Định, đăng quang Giọng hát Việt 2013. Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ 9x chưa có nhiều khởi sắc. Cô từng phát hành nhiều ca khúc như Call you an angel, Đến bên em... nhưng vẫn chưa tạo được hit thật sự. Năm 2019, cô quyết định thay đổi hình tượng khi chọn style sexy và âm nhạc thời thượng hơn.