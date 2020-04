Vũ Thảo My biết ơn các tình nguyện viên phục vụ cách ly

Vũ Thảo My nhảy ở khu cách ly Vũ Thảo My (quần đùi bò) nhảy ở khu cách ly.

Quán quân The Voice 2013 Vũ Thảo My được đưa đi cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh tỉnh Bình Dương hôm 18/3, sau chuyến du lịch tại Bali (Indonesia) cùng hai người bạn. Đây là nơi siêu mẫu Võ Hoàng Yến, nhà thiết kế Trần Hùng đang cách ly. Chia sẻ với iOne, Thảo My cho biết, ban đầu cô hơi bối rối vì không biết cuộc sống trong khu cách ly thế nào. Tuy nhiên, sau gần một tuần trải nghiệm, cô thấy khá thoải mái vì được chăm sóc tốt.

"Nghe đến hai chữ 'cách ly', mọi người sẽ cảm thấy rất gò bó. Tuy nhiên, cuộc sống ở đây khác hẳn những gì mọi người nghĩ. Mỗi ngày, tôi được kiểm tra sức khỏe hai lần. Ba bữa cơm đều được các tình nguyện viên mang lên tận phòng. Thiếu đồ dùng sinh hoạt, chỉ cần hỏi thì sẽ được cung cấp. Tôi thật sự rất thương và biết ơn những người đã tình nguyện phục vụ tại đây. Nhờ họ, tôi được sinh hoạt khá thoải mái, điều độ. Bản thân tôi đang rất khỏe mạnh bởi ngày nào cũng ngủ, dậy sớm", cô chia sẻ.

Vũ Thảo My tại khu cách ly.

Cô ăn cơm gà kho gừng.

Vũ Thảo My có một số dự án công việc đã lên kế hoạch từ trước. Cô dự định thực hiện sau khi trở về từ chuyến du lịch. Nhưng vì đi cách ly, tất cả công việc của cô đều phải hoãn lại. Đổi lại, Thảo My có nhiều thời gian chăm sóc bản thân, làm quen những người bạn mới.

"Tôi có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn như đọc sách, xem tivi, chơi thể thao, tập yoga, dọn dẹp phòng. Tôi kết bạn cùng nhiều người mới. Chúng tôi cùng nhau tập thể dục, tăng cường sức đề kháng. Ai cũng có ý thức dọn dẹp phòng sạch sẽ để đảm bảo vệ sinh. Tôi cũng vui vì được tham gia các hoạt động tập thể, nhất là lớp khiêu vũ do một chú trong khu cách ly dạy", cô kể.

Vấn đề tiếp tế đồ ăn thừa mứa cho người trong khu cách ly gây tranh cãi những ngày qua. Vũ Thảo My cho rằng đây là hành động không cần thiết bởi theo cô, nhu yếu phẩm, đồ dùng được trang bị khá đầy đủ tại nơi cô ở.

"Gia đình cũng chỉ gửi cho tôi những đồ dùng cá nhân trong ngày đầu thực hiện việc cách ly. Khu tôi ở, việc gửi đồ từ ngoài vào rất ít. Nhìn thấy hình ảnh các tình nguyện viên, dân quân phải vất vả khuân vác đồ giữa tiết trời nắng nóng, tôi rất thương. Việc xếp hàng để gửi đồ làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Thêm vào đó, gửi đồ quá nhiều sẽ khiến lượng rác thải thải ra môi trường lớn hơn", cô chia sẻ.

Vũ Thảo My chia sẻ nhiều thông điệp tích cực trong mùa dịch.

Những ngày qua, giọng ca sinh năm 1997 thường xuyên chia sẻ những thông tin tích cực trên trang cá nhân. Cô nhắc mọi người hạn chế ra đường, thường xuyên đeo khẩu trang và sử dụng gel rửa tay khô, nước sát khuẩn. Cô mong mọi người nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh và tuân thủ mọi quy định y tế nếu phải cách ly để nhanh chóng đẩy lùi Covid-19.

Nhiều nghệ sĩ Việt trở về từ vùng dịch thời gian qua. BB Trần và Hải Triều tự cách ly tại nhà trong 14 ngày khi trở về từ Hàn Quốc. Châu Bùi, Tiên Nguyễn, Phương Oanh bị cách ly tập trung ở TP HCM sau khi trở về từ Milan, Paris và London. Lynk Lee, Dương Thanh Vàng bị cách ly tập trung khi trở về từ Hàn Quốc. Võ Hoàng Yến bị cách ly ở Bình Dương khi từ Mỹ về. Diệu Ngọc, Trần Hùng bị cách ly sau khi trở về từ Australia và Singapore.

Hiện, Việt Nam ghi nhận 148 ca nhiễm nCoV, trong đó 17 người đã khỏi bệnh - bao gồm 16 ca hồi phục từ tháng trước, một bệnh nhân xuất viện hôm 20/3.

Thiên Anh