VJ Quốc Bảo phủ nhận bạo hành bạn gái vì Nam Em

Showbiz Việt những ngày qua xôn xao trước thông tin Bảo Trân - thành viên nhóm Gemini - tố Nam Em là người thứ ba, phá vỡ hạnh phúc của cô và VJ Quốc Bảo dù trước đó, cả hai từng yêu nhau 3 năm, chung sống như vợ chồng và có với nhau một con gái.

Trước những cáo buộc của Bảo Trân, Nam Em nói cô và Quốc Bảo đã cắt đứt mối quan hệ vì "biết được nhiều chuyện không tốt". Cô khẳng định không quen biết Bảo Trân và yêu cầu thành viên nhóm nhạc Gemini cư xử văn minh, chấm dứt việc vu khống. Nam Em nói, nếu Bảo Trân tiếp tục vu khống, cô sẽ nhờ đến pháp luật giải quyết.

Quốc Bảo.

Im lặng từ khi vụ việc xảy ra, mới đây, VJ Quốc Bảo chính thức lên tiếng. Anh xin lỗi Nam Em và Bảo Trân đã vì mình mà bị tổn thương. Quốc Bảo nói anh và Bảo Trân tìm hiểu nhau sau một thời gian rất ngắn thì cô có bầu. Cả hai quyết định sẽ giữ cái thai và cùng nhau nuôi con. Việc kết hôn, cả hai tạm gác để có đủ thời gian xem xét lại mối quan hệ. Mục tiêu lớn nhất của anh và Bảo Trân là tập trung làm để lo cho con.

Quốc Bảo kể ba năm qua, không sống chung nhà nhưng cả anh và Bảo Trân đều cố gắng vì nhau để con được hạnh phúc. Tuy nhiên, bất đồng của cả hai ngày càng nhiều. Anh khẳng định chưa từng giấu mẹ con Bảo Trân với mọi người. Gia đình, bạn bè, họ hàng của anh đều biết sự có mặt của thành viên nhóm Gemini và con gái trong cuộc sống của anh. Quốc Bảo cũng phủ nhận mình từng nói tình cảm dành cho con không đủ lớn.

Về tin đồn bạo hành Bảo Trân, Quốc Bảo giải thích rằng cả hai từng giằng co, tranh cãi nhưng việc này xảy ra từ rất lâu chứ không phải vì có sự xuất hiện của Nam Em. Quốc Bảo nói Bảo Trân không biết trân trọng bản thân, luôn muốn "đâm đầu ra đường cho xe tông" khi có chuyện không vui. Những vết bầm trên người Bảo Trân là do Quốc Bảo can ngăn cô tự tử.

Bảo Trân (phải) tố Nam Em cướp bố của con gái cô.

Về mối quan hệ với Nam Em, Quốc Bảo chia sẻ đó là sự rung động một phía. Anh từng giải thích nhưng Bảo Trân cố tình không hiểu. Nam Em hoàn toàn không biết chuyện Quốc Bảo có con riêng. Khi nắm được thông tin này, cả hai giữ mối quan hệ bạn bè. Nam Em cũng nhiều lần muốn gặp Bảo Trân để giải thích rõ.

Quốc Bảo xin lỗi Nam Em vì để cô bị dính vào ồn ào không đáng có. "Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới Nam Em vì đã lôi cô ấy vào cuộc để Nam Em phải chịu những lời lẽ không hay dù cả hai đã kết thúc", anh chia sẻ.

Quốc Bảo mong khán giả không gây thêm tổn thương cho cả Bảo Trân và Nam Em. Anh mong mọi người không bàn luận để con gái anh phải chứng kiến sự việc. Đây là lần duy nhất Quốc Bảo lên tiếng để mọi chuyện dừng lại và các bên không nói qua nói lại tránh làm tổn thương nhau.

Nam Em bị lườm trên thảm đỏ.

Bảo Trân tỏ thái độ với Nam Em.

Sự việc bắt nguồn từ việc Nam Em xuất hiện tại lễ trao giải âm nhạc ZMA tối 9/1. Sau khi hoàn thành phần chụp hình thảm đỏ, cô tiến vào phía trong sân khấu thì bất ngờ bị Bảo Trân tỏ thái độ. Trong video được lan truyền, Bảo Trân trợn mắt nhìn Nam Em và có hành động tiến đến gần để "gây hấn". Cô được một người bạn đi cùng là ca sĩ Bảo Yến cản lại.

Hành động của Bảo Trân bị khán giả đánh giá thô lỗ, thiếu văn minh. Tuy nhiên, Bảo Yến tiết lộ, Bảo Trân có hành động "cà khịa" Nam Em vì từng bị Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long "giật bồ". Trên trang cá nhân, Bảo Trân cũng dùng những từ ngữ nặng nề để miệt thị Nam Em. Cô nói Nam Em là kẻ "phá hoại gia đình người khác".

Bảo Trân nói cô từng nhắn tin cho Nam Em rằng "có gặp tôi ở đâu thì né ra" vì cô nghĩ sẽ không đủ bình tĩnh để đối diện. Tuy nhiên, khi chạm mặt ở sự kiện ZMA mới đây, "Nam Em giả vờ như không thấy, còn thản nhiên cười đùa". Đó là lý do Bảo Trân không kiềm chế được bản thân.

Bảo Trân khẳng định từ khi hoạt động ca hát, cô và chị gái Bảo Anh rất ngại việc gây chú ý bằng chiêu trò hay những chuyện bên lề. Cô muốn lên tiếng để mọi người hiểu mình. Nói ra sự thật, cô cảm thấy thoải mái hơn.

