Tung MV quay đơn giản, Đen Vâu ẵm triệu view

Tối 19/1, Đen Vâu bất ngờ "đánh úp" fan với sản phẩm âm nhạc Một triệu like. Bài hát nằm trong chuỗi dự án "Lộn Xộn" với bốn ca khúc từng được ra mắt thành công trước đó. Đây là bản rap được Đen Vâu viết dành tặng fan nhân dịp fanpage của mình cán mốc một triệu lượt like. Anh kết hợp cùng giọng ca Thành Đồng để mang đến sự mới mẻ.

MV 'Một triệu like' - Đen Vâu MV 'Một triệu like'.

Đen Vâu quyết định sử dụng phần nhạc nền của Triệu đóa hồng - ca khúc tiếng Nga nổi tiếng do nhạc sĩ Latvia Raimond Voldemarovich Pauls sáng tác. Với Đen, mỗi người hâm mộ cũng như một đóa hoa hồng tươi đẹp, được ông trời dành tặng cho cuộc đời và anh rất biết ơn về điều đó.

Ca khúc được chia làm ba đoạn rap với nội dung khác nhau. Giống như bốn sáng tác nằm trong chuỗi dự án Lộn Xộn trước đó, Một triệu like tiếp tục là những dòng cảm xúc, suy nghĩ về cuộc đời được Đen Vâu ghi lại một cách đầy ngẫu hứng. Đoạn rap mở đầu ẩn chứa những tâm sự của Đen Vâu khi fanpage vừa cán mốc một triệu like. Đoạn hai nói về trải nghiệm từ khi còn lông bông đến ngày trở thành "rap star". Đoạn ba là lời nhắn nhủ có phần gay gắt đến những người hay có những định kiến, thái độ công kích cuộc đời mình.

Hình ảnh đơn giản Đen Vâu trong MV.

"Chúng ta không thể phủ nhận rằng trên đời sẽ có người tốt, người xấu và cũng có những chuyện vớ vẩn ập đến với mình. Nhạc rap có cái hay là không chỉ nói về tình yêu hay những gì đẹp đẽ, mộng mơ mà còn thể hiện mọi hỉ nộ ái ố của con người. Mặc dù câu từ của Một triệu like có phần mạnh bạo nhưng hãy để nhạc rap được làm đúng vai trò của nó là thể hiện tâm tư, cảm xúc của người viết. Tôi muốn mọi người cảm thấy đồng cảm và thoải mái khi nghe ca khúc này, không phải là sự gay gắt mang ý nghĩa tiêu cực", Đen Vâu chia sẻ.

Khán giả được gặp gỡ một Đen Vâu đơn giản, khiêm tốn khi tự nhận "cũng may không làm idol, không phải mang gánh nặng trên vai". Không bao giờ nhìn cuộc đời qua một lăng kính tối màu, Đen Vâu mang những suy nghĩ tự do, mới mẻ gửi gắm vào ca khúc, để mỗi người tin rằng: "Khi mày yêu cuộc đời, cuộc đời cũng sẽ yêu mày đắm say".

MV được quay theo phong cách tựa như những thước phim cũ, ghi lại hành trình đi lang thang khắp núi rừng của Đen Vâu. Không có một kịch bản cụ thể hay câu chuyện rõ ràng, MV chỉ đơn giản là những khoảnh khắc Đen Vâu "chill" cùng âm nhạc, đọc rap giữa khung cảnh thiên nhiên thơ mộng hay chạy xe xuyên qua con phố nhỏ. Trước đó, MV Hai triệu năm của Đen Vâu cũng chỉ quay giữa khung cảnh biển mênh mông và từng gây tranh cãi.

MV nhanh chóng tạo được hiệu ứng với gần 2 triệu lượt xem và nhanh chóng thẳng tiến vào top trending YouTube với vị trí thứ 10.

Năm 2019, Đen Vâu là nhân tố tỏa sáng trong làng nhạc. Nam ca sĩ phát hành tới 10 sản phẩm âm nhạc, bao gồm dự án cá nhân và hợp tác: Mười năm, Bài này chill phết, Hai triệu năm, Rapcoustic 5, Lối nhỏ, Cảm ơn, Vì yêu cứ đâm đầu, Điều phi thường nhỏ bé, Làm gì phải hốt... Đen Vâu cũng đạt được thành tích đáng nể khi có đến ba sản phẩm riêng đạt Top 1 Trending trên YouTube Việt Nam. Anh còn tổ chức liveshow đầu tay tại TP HCM với quy mô hơn 5.000 khán giả.