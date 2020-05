Trấn Thành, Ốc Thanh Vân mở sổ tiết kiệm cho con gái Mai Phương

Nguồn tiền mở sổ tiết kiệm cho bé Lavie gồm ba nhóm quyên góp chính. Trong đó, một nhóm do Trương Bảo Như và bạn bè hỗ trợ. Một nhóm do Ốc Thanh Vân kêu gọi quyên góp từ những đồng nghiệp, khán giả yêu quý Mai Phương. Nhóm còn lại do Trấn Thành quyên góp từ các đồng nghiệp thân thiết của mình.

Theo lời Minh Nhựt, sổ tiết kiệm của bé Lavie do Ốc Thanh Vân và Trương Bảo Như - hai người bạn thân thiết của Mai Phương - thay nhau giữ. Khi Phùng Ngọc Huy - cha ruột của bé Lavie - hoàn thành xong mọi thủ tục pháp lý, đón bé sang Mỹ chăm sóc, nuôi dưỡng, đích thân hai nghệ sĩ sẽ trao lại cuốn sổ tiết kiệm cho Phùng Ngọc Huy.

Trương Bảo Như, Trấn Thành, Ốc Thanh Vân mở sổ tiết kiệm cho Lavie.

Trước đó, Phùng Ngọc Huy - bạn trai cũ của Mai Phương - thông báo đã được thừa nhận quyền nuôi dưỡng, chăm sóc con gái Lavie. Do chưa thể về Việt Nam lúc này, Huy đã nhờ ba mẹ lui tới chăm nom cho bé. Đồng thời, để giữ cho cuộc sống của bé Lavie không bị quá nhiều xáo trộn và thay đổi, sợ con sẽ không thể chịu thêm những cú sốc, bé Lavie tạm thời vẫn do 2 cô bảo mẫu trực tiếp chăm sóc.

Hiện, nam ca sĩ đang nỗ lực, hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để cha con sớm được đoàn tụ. Anh nói sẽ không để con gái thiệt thòi, thiếu thốn gì. Thời gian tới, anh vẫn giữ liên lạc, trò chuyện cùng con hàng ngày qua điện thoại.

Phùng Ngọc Huy cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp đã thương yêu, đóng góp cho Lavie. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 4, anh xin phép mọi người dừng quyên góp. Theo anh, bé đã nhận được quá nhiều tình cảm. Anh không muốn con gái mang món nợ ân tình. Số tiền quyên góp được sẽ giao hết cho Ốc Thanh Vân, lập một khoản riêng cho bé và để Lavie toàn quyền quyết định sử dụng khi bé tròn 18 tuổi. Anh khẳng định đủ khả năng lo cho con ở giai đoạn hiện tại cũng như trong tương lai.

Mai Phương qua đời ba tuần trước sau gần 2 năm chiến đấu với bệnh ung thư phổi, hưởng dương 35 tuổi. Ốc Thanh Vân - đồng nghiệp gần gũi với Mai Phương - cho biết, trước khi mẹ mất, Lavie được hai người giúp việc chăm sóc. Hai người này không phải ruột thịt nhưng tình cảm dành cho Lavie như gia đình. Ốc Thanh Vân cho biết sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng con gái Mai Phương bất cứ thời điểm nào.

