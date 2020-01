Tố My lúng túng khi nhận giải Mai Vàng

Tố My được xướng tên chiến thắng hạng mục "Ca sĩ hát nhạc âm hưởng dân ca được yêu thích nhất" tại lễ trao giải với ca khúc Thương con chốt sang sông (sáng tác Phạm Hồng Biển). Nữ ca sĩ vỡ òa cảm xúc.

Tố My nhận giải Mai Vàng.

"Ngọc nữ bolero" tiết lộ đã chuẩn bị tâm lý lẫn những lời phát biểu nếu mình đoạt giải ở nhà. Tuy nhiên, sự bất ngờ và cảm xúc vỡ òa khiến cô quên sạch. Tố My hơi lúng túng khi phát biểu trên sân khấu. Cô nói: "Tôi vô cùng hạnh phúc vì đầu tiên nhận được tượng Mai Vàng. Đây là một may mắn vì tôi biết mình chưa giỏi hơn ai".

Chàng khiếm thị hát rong gây xúc động với màn song ca với Tố My Tố My hát khúc 'Thương con chốt sang sông'.

Về đến nhà, Tố My mới lấy lại bình tĩnh để chia sẻ nhiều hơn. "Tôi vui vì sự nỗ lực và những cống hiến của My và toàn thể êkíp trong một năm qua đã được ghi nhận và tôn vinh. Các nghệ sĩ trong bảng đề cử đều rất xứng đáng, đều là những đàn chị của tôi", cô nói.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận xét về Tố My khi có mặt trong bảng đề cử: "Cô ấy là đại diện tiêu biểu của thế hệ mới theo đuổi dòng nhạc âm hưởng dân ca. Tố My hút khán giả trẻ bởi những ca khúc âm hưởng dân ca cùng một sắc vóc nổi bật. Sự cộng hưởng đó giúp Tố My ngày càng tỏa sáng ở dòng nhạc này".

Tố My, sinh năm 1991 tại Đà Nẵng, hiện theo đuổi dòng nhạc bolero, trữ tình. Cô từng tốt nghiệp ĐH Luật TP HCM và làm việc trong ngành luật một thời gian. Tố My chuyển sang ca hát từ khi đoạt Á quân chương trình Solo cùng Bolero 2015. Nữ ca sĩ sở hữu sắc vóc ưa nhìn, giọng ca ngọt ngào. Cô được khán giả yêu mến qua các ca khúc Duyên phận, Phải lòng con gái Bến Tre, Vùng lá me bay, Đắp mộ cuộc tình 2....

Năm 2019, Tố My được mời làm giám khảo Thần tượng bolero, ra mắt dự án "Friday With Bolero" với 25 tập, đạt hàng triệu lượt xem trên YouTube, đạt được nút bạc.