Tình bạn của Á hậu Huyền My với cún cưng 'một mắt'

Kỷ niệm Huyền My nhớ nhất về Bí là có lần thú cưng bị ốm, phải gây mê để chữa bệnh. Cô ngồi canh, chờ Bí tỉnh lại. "Lúc Bí hơi hơi tỉnh, mới chỉ mở he hé mắt, tôi khi ấy phải ra ngoài lấy đồ. Khi tôi quay lại, nhìn thấy Bí đang xiêu vẹo, bước đi lảo đảo, tôi rất thương. Bí mệt nhưng vẫn cố gắng ra cùng tôi. Tôi chưa thấy chú cún nào tình cảm, quấn chủ như Bí", Huyền My nói.