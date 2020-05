Tia: 'Lê Thiện Hiếu nam tính quá mức cần thiết'

Tia tiết lộ bạn trai cô rất lạnh lùng, thường gửi gắm tình cảm qua âm nhạc thay vì tự mở lời.

Ca sĩ Tia.

- Việc thường xuyên bị gọi là 'bạn gái Lê Thiện Hiếu' thay vì nghệ danh có khiến Tia cảm thấy phiền toái?

- Khó chịu thì không, vì đó là sự thật, nhưng có chạnh lòng một chút! (Cười). Trước đây, một trong những lý do tôi e dè, không muốn công khai tình cảm là vì sợ bản thân làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của Hiếu, sợ mình sẽ kéo Hiếu xuống, huống hồ gì cách gọi này làm mình cảm giác như đang "dựa hơi" vào sự nổi tiếng của người yêu.

Tuy nhiên, đó cũng là động lực để tôi nhìn nhận lại những cố gắng trong sự nghiệp đã đủ hay chưa, mình cần làm gì để người ta nhớ đến mình là Tia thay vì là "bạn gái Lê Thiện Hiếu" trên các title báo. Tôi nghĩ sau sản phẩm In The Dark, khán giả cũng dần ấn tượng hơn với cái tên Tia và màu sắc âm nhạc của tôi rồi!

Còn một điều cũng buồn sương sương là nghệ danh của tôi đã đổi thành Tia để dễ nhận diện, dễ gọi hơn cho thị trường âm nhạc Việt Nam lẫn trên các trang nhạc trực tuyến quốc tế. Đổi cũng lâu lâu rồi vẫn bị gọi là "Tia Hải Châu".

- Chị có phải đấu tranh tư tưởng nhiều khi quyết định gắn bó với bạn trai?

- Tình yêu thì không có "tính" gì, kể cả tính toán hay giới tính. Quan trọng là cảm xúc mình dành cho đối phương thế nào. Hiếu là một chàng trai chân chất, cá tính mạnh khiến người khác chỉ muốn tìm hiểu sâu. Chưa kịp nghĩ đến chuyện đấu tranh thì đã yêu nhau rồi!

Trước khi yêu Hiếu, tôi từng trải qua nhiều mối tình với những chàng trai "thẳng". Nhưng khi ở bên cạnh Hiếu, tôi không cảm thấy cần phân biệt "thẳng" hay chuyển giới. Tôi có người quan tâm, thấu hiểu, thậm chí Hiếu còn tạo cho tôi cảm giác rất ấm áp, ấm cúng như gia đình.

Ngày trước, khi yêu, tôi theo kiểu dễ quen, dễ quên. Vui thì yêu, không vui khỏi yêu nữa. Nhưng hiện nay, sau khi trải qua mối tình với Hiếu, tôi còn có chữ "thương". Đó là khi tôi biết đối phương cố gắng vì mình, trân trọng mình và mình cũng đang làm điều ngược lại. Đó là điểm khác biệt của chuyện tình này với những tình yêu "bọ xít" trước đây, chứ không phải là giới tính.

Tia - Lê Thiện Hiếu.

- Yêu một người chuyển giới, chị có cảm thấy thiệt thòi?

- Tôi nhận được rất nhiều câu hỏi như thế này. Đêm nào, tôi cũng vắt tay lên trán suy nghĩ: "Ủa sao lại thiệt thòi nhỉ?". Tôi được yêu thương, có người chia sẻ ngày đêm, còn mua vui mỗi khi tôi lên cơn buồn chán cáu giận vô cớ. Hiếu còn rất hiếu thảo với gia đình hai bên. Gì nữa nhỉ, nhưng khen người yêu hoài thì cũng kỳ!

Hiếu cũng như bao chàng trai biết suy nghĩ khác trên cuộc đời này, có hoài bão, có trách nhiệm, đặt mục tiêu cho tương lai rõ ràng, tôi chẳng có gì thiệt thòi. Nếu tôi quen một trai "thẳng" nhưng tính tình không ra gì, mọi người có đến hỏi tôi là tôi có thiệt thòi hay không?

Lúc đầu mới yêu nhau, lâu lâu tôi cũng thấy tủi thân vì Hiếu nam tính quá mức cần thiết. Hiếu không phải típ người lãng mạn như tôi tưởng tượng mỗi khi nghe sáng tác của anh ấy. Anh rất lạnh lùng, có chuyện gì cũng im im, đôi lúc tôi còn phải đi năn nỉ ngược lại Hiếu: "Hãy mở lòng đi". Cảm thấy mình mất giá ghê! (Cười lớn)

Dần dà, hai đứa cũng hiểu nhau hơn. Hiếu đã biết cách chia sẻ, có cảm xúc hơn, cũng biết giận lẫy, biết chọc cho tôi cười, biết chủ động làm lành. Thật ra, Hiếu quá nam tính nên những cảm xúc dành cho tôi, Hiếu không bao giờ có thể tự mở lời để nói. Thay vào đó là viết nhạc, gửi gắm vào đó và cho tôi nghe, kiểu cầu mong tôi hiểu, không hiểu thì... thôi (Cười).

Quan điểm của chúng tôi cũng rất rõ ràng trong công việc, gout âm nhạc khác nhau nên chúng tôi tôn trọng lẫn nhau, nếu thấy đối phương có tiềm năng gì cần được khai thác sẽ gợi ý để thử nghiệm. Ví dụ như tôi nghĩ Hiếu đọc rap rất hay, dụ mãi mới chịu đọc rap trong Ai đưa em về đó. Bây giờ thì nghiện rồi (Cười).

Còn về "chuyện ấy", cũng như bao cặp đôi khác, có hợp mới ở bên nhau được 3 năm!

- Điểm gì ở bạn trai khiến chị muốn gắn bó lâu dài?

- Vì đó là Hiếu thôi (Cười). Tôi cũng không muốn cân đo đong đếm, đem so sánh người cũ với Hiếu, vì chẳng ai lại làm như thế để chứng minh mình đang hạnh phúc làm gì. Thời gian sẽ trả lời cho chuyện đó.

- Trong chuyện tình cảm, ai là người hay ghen hơn?

- Chắc tôi hay ghen hơn rồi! Còn Hiếu thì gần như không biết ghen, dù đôi lúc tôi hay cố tình chọc cho ghen. Vẫn một gương mặt đơ, tức dễ sợ. Nhưng, không bao giờ cho tôi đi chơi mà về sau 11h đêm nếu như Hiếu không đi cùng được.

Hồi xưa nhiều người tán tỉnh tôi lắm, đến khi công khai tình cảm với Hiếu thì vơi hẳn. Sau những chia sẻ về chuyện tình cảm của chúng tôi, đặc biệt là "tâm thư" mà Hiếu viết cho tôi ngày công khai tình cảm, chắc ai cũng cảm thấy cảm động, vì chúng tôi quá hợp nhau.

- Sống chung, anh chị hỗ trợ, san sẻ vấn đề kinh tế thế nào?

- Thật ra, tôi vẫn có thể ở cùng với gia đình, nhưng tôi muốn mình tự lập và cố gắng vì tương lai nên dọn qua ở cùng với Hiếu. Chúng tôi thuê nhà nhưng ở cùng nhau rất vui vẻ. Hiếu luôn cố gắng không để tôi cảm thấy vất vả hay căng thẳng vì cơm áo gạo tiền.

Hiếu tự lập từ sớm, bản thân cũng là người rất biết suy nghĩ cho gia đình nên biết cách chi tiêu hợp lý. Anh ấy rất tiết kiệm, kiếm được tiền cũng không tiêu xài phung phí hay chỉ biết nghĩ cho bản thân, lo trong nhà trước rồi mới lo cho bản thân xem có thiếu gì thì sắm, không thì thôi.

Chúng tôi cùng nhau cố gắng mỗi ngày sống rất vui vẻ và thoải mái. Sáng cả hai đi đánh cầu lông, rồi mua đồ về nhà làm cơm. Hôm nào lười biếng thì đặt đồ ăn về. Chiều chiều trời mát lại đi dạo loanh quanh, tìm cảm hứng viết bài. Tối về, hai đứa cùng nhau xem phim bộ. Hôm nào hứng lên lại rủ bạn bè qua nhà chơi, rồi cùng nhau đi diễn, ăn khuya. Ở chung mà tính cách trái ngược thì cũng không tránh khỏi cãi vã, nhưng cãi được chút lại huề vì thấy mình trẻ trâu quá (Cười).

Lê Thiện Hiếu - Ai đưa em về Tia và Lê Thiện Hiếu trong MV 'Ai đưa em về'.

- Bố mẹ chị đã thay đổi suy nghĩ về bạn trai so với thời điểm mới quen?

- Bây giờ Hiếu còn được bố mẹ cưng hơn cả tôi. Anh ấy vẫn đều đặn qua nhà tôi ăn cơm cùng gia đình. Mẹ tôi còn đích thân nấu rất nhiều món ngon và không bao giờ chịu để cho Hiếu phụ dọn dẹp. Mẹ liên tục nói "cứ để Hiếu ngồi đó chơi, nó mệt rồi!". Bây giờ nhìn cả nhà hòa thuận yêu thương nhau, tôi thấy rất hạnh phúc. Hiếu là người đầu tiên tạo được cảm giác này với gia đình tôi.

Sau khi bước qua những khó khăn, bố mẹ nhìn thấy được tôi ngày càng tốt hơn lên, suy nghĩ cũng trưởng thành hơn nên tôn trọng quyết định của tôi, kể cả việc sinh con. Hiện tại tôi và Hiếu muốn tập trung cho sự nghiệp nhiều hơn.

- Chính phủ đang khuyên khích người trẻ kết hôn trước tuổi 30. Quan điểm của chị thế nào?

- Tôi không phải mẫu người phụ nữ đam mê chuyện làm vợ một ai đó rồi ở nhà nội trợ cơm nước nên "lập gia đình" vẫn là 3 từ không hợp với tôi cho lắm dù tôi có yêu Hiếu hay không. Nhưng tôi thích có con. Tôi cũng từng có suy nghĩ sẽ trở thành mẹ đơn thân để nuôi nấng phiên bản mini của mình.

- Thời gian qua chị ít xuất hiện. Lý do là gì vậy?

- Sau In The Dark, tôi tập trung viết nhạc và chuẩn bị cho sản phẩm mới. Tôi cũng mong Covid-19 qua nhanh để phát hành những sản phẩm mà mình tâm đắc.

Sau 7 năm đăng quang quán quân The winner is..., tôi thấy mình càng đi nhiều càng trưởng thành và biết suy nghĩ. Đôi khi một danh vị tại một cuộc thi không đủ sức làm nên một ngôi sao, nếu không cố gắng, không nhận ra được "cái tôi" trong âm nhạc ngoài giọng hát là gì.

Tôi rất biết ơn giải thưởng này, vì ngay sau đó tôi có nhiều cú ngã, nhưng tôi nghĩ mình ngã mà còn đứng dậy được là mình sẽ làm được. Ngày đó, giải thưởng đem đến cho tôi niềm tin rằng, tôi hoàn toàn có khả năng theo đuổi con đường âm nhạc và làm ca sĩ. Sau đó tôi tự phải biết mình cần học thêm điều gì, thể loại âm nhạc tôn giọng hát của mình là gì. Thế là tôi học sáng tác! Từ một người rất ỷ y vào khả năng trời cho là giọng hát, tôi biết nếu chỉ có như thế mà không học, không trau dồi, mình sẽ không tạo nên được thành tựu của riêng bản thân.

Tôi biết ơn anh Công Trí, vì anh đã chọn Em muốn cho show thời trang của mình, từ đó khán giả như giật mình, nhớ ra có một Tia là ca sĩ trong muôn vàn những cái tên lớn nhỏ hiện nay. Đó là động lực rất lớn để tôi cố gắng, và đến Ai đưa em về, tôi thấy mình đã làm được điều mình tưởng sẽ khó lòng chinh phục.

Khi MV này cán mốc hơn 20 triệu lượt xem trên YouTube, tôi thật sự cảm thấy cuối cùng mình đã làm được rồi, rất hạnh phúc và tin tưởng hơn vào con đường mình đã chọn. Có thể tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm ra con đường đúng cho mình, nhưng ít nhất trong 7 năm đó, tôi chưa từng bỏ cuộc. Bây giờ tôi vẫn còn cần cố gắng nhiều hơn để chứng minh khả năng.

- Nhiều nghệ sĩ trẻ hay than phiền về chuyện phải chịu lép vế, ấm ức khi hát chung sân khấu với các ngôi sao lớn. Chị thì sao?

- Trời sinh mỗi người mỗi tính, tôi được ba dạy phải biết khiêm tốn, đôi khi mình khiêm tốn quá nên chưa cảm thấy bị ấm ức hay lép vế gì. Còn những ai thấy ấm ức tôi nghĩ, nếu đặt mình là khán giả, bạn sẽ thấy nhiều ngôi sao khác nhau trên sân khấu sẽ chỉ khiến đêm đó thật đáng nhớ, có thể sẽ không bao giờ quên. Và làm tốt công việc biểu diễn của mình, mọi thứ sẽ đẹp đẽ hơn.

- Khi gặp khó khăn trong cuộc sống, chị thường chia sẻ với ai?

- Chắc chắn Hiếu là người đầu tiên, thứ hai là quản lý của tôi, cũng là một người bạn chơi thân lâu năm. Nhưng hiện tại quản lý vừa lên chức ba nên cũng bận rộn tã sữa lắm (Cười).

Tôi không muốn than thở những khó khăn với bố mẹ, vì người già hay nghĩ nhiều, sợ không giúp được con cháu rồi họ sẽ tủi thân, đổ bệnh. Tôi muốn bố mẹ mình có một tuổi già an lạc, hạnh phúc thôi.

Từ cuộc sống đến sự nghiệp tôi đều có thể chia sẻ cùng Hiếu, tôi thích cách Hiếu nhìn nhận mọi vấn đề rất lạc quan, tích cực, đôi lúc có hơi ngây thơ. Nhưng như vậy mọi thứ sẽ trôi qua dễ dàng hơn.

- Kế hoạch thời gian tới để khán giả nhớ đến Tia nhiều hơn?

- Trong 7 năm sự nghiệp, tôi tự hỏi mình không biết bao nhiêu lần câu hỏi này (Cười). Và rồi tôi vẫn làm theo cá tính âm nhạc của riêng mình. Thật ra để viết một ca khúc phù hợp với số đông thị trường rất dễ, nhưng để tìm được đúng khán giả của mình, người sẽ luôn đồng hành cùng sự nghiệp của mình mới khó.

Tôi vừa có một bước thử nghiệm cùng In The Dark, để khoanh vùng chính xác khán giả của mình, bây giờ tôi cứ như thế mà tiến tới thôi. Những khán giả này đã tôn trọng và yêu mến tôi, họ có thể không đông, không ồn ào, nhưng một ca khúc hơi "kén" người nghe như In The Dark cán mốc hơn 3 triệu lượt xem cũng giúp tôi tự tin hơn với con đường mình đã chọn. Tôi không còn băn khoăn đứng giữa con đường: chiều theo đám đông mà chưa chắc hợp với mình - bản chất âm nhạc của mình nhưng chưa chắc đông người nghe.

Tôi và ê-kíp vẫn sẽ làm hết sức mình. Chuyện nổi tiếng sẽ xếp sau việc âm nhạc của Tia phải ngày càng hay, chất lượng và chạm được vào trái tim khán giả.

Thu nhập từ công việc ca hát giúp tôi chi tiêu thoải mái. Năm ngoái tôi lần đầu bán được những ca khúc của mình, nên năm nay tôi đẩy mạnh chuyện sản xuất sản phẩm âm nhạc cho các nghệ sĩ khác. Ngoài ra tiền bản quyền âm nhạc cũng hỗ trợ thêm cho thu nhập của tôi rất ổn.

Thiên Anh