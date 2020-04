Thủy Tiên kêu gọi quyên góp 7 tỷ đồng chống hạn mặn

Thủy Tiên kêu gọi fan, đồng nghiệp chung tay đóng góp để mua máy lọc nước biển thành nước ngọt, giúp người dân miền Tây chống hạn mặn, hôm 13/3. Theo bà xã Công Vinh, giá một chiếc máy lọc nước công suất lớn khoảng 500 triệu đồng. Cô góp 50 triệu đồng. Nữ ca sĩ khẳng định, nếu quyên góp không đủ, cô sẽ cố gắng thêm để ít nhất là "phải giúp đỡ được một vùng dân". "Sức mình giúp được bao nhiêu thì cố gắng bấy nhiêu, đông tay thì vỗ nên kêu, góp gió thành bão, giúp đồng bào mình", cô chia sẻ.

Thủy Tiên đi khảo sát tại Tiền Giang.

Sáng 15/3, Thủy Tiên thông báo trên trang cá nhân số tiền cô nhận được từ khán giả trong hai ngày qua. Giọng ca gốc Tiên Giang cho biết, sau 39 giờ, số tiền cô nhận được là hơn 7 tỷ đồng. Cô vui mừng và cảm thấy mệt mỏi được tan biến nhờ lòng tốt của mọi người. Theo lời Thủy Tiên, với số tiền hơn 7 tỷ đồng, cô sẽ giúp đỡ được ít nhất 12 vùng dân ở các tỉnh miền Tây.

Những ngày tới, cô và ê-kíp sẽ đến tận nơi, khảo sát thí điểm, để nguồn tiền tài trợ được đến đúng nơi, đúng chỗ. Một phần tiền, cô mua hạt giống, giúp đỡ nông dân miền Tây canh tác trong vụ kế tiếp.

Qua lời kêu gọi của Thủy Tiên, vợ chồng Ông Cao Thắng - Đông Nhi gửi tặng 50 triệu đồng. Đông Nhi chia sẻ ảnh biên lai chuyển tiền với nội dung "gia đình Nhi - Thắng mang nước về miền Tây". "Nạn dịch còn chưa khỏi thì thiên tai tiếp tục ập đến với bà con miền đồng bằng sông nước. Của ít lòng nhiều, hành động thiết thực nhất hiện giờ mà Nhi và anh Thắng có thể góp sức cùng với bà con mình là chia sẻ và lan tỏa yêu thương. Mong rằng đồng bằng sông Cửu Long sẽ sớm vượt qua khó khăn này".

Nhiều nghệ sĩ khác cũng quyên góp, giúp người dân miền Tây vượt qua cơn hạn mặn. Hồ Ngọc Hà tài trợ một tỷ đồng tiền mặt cùng ba hệ thống lọc nước trị giá tương đương. Ê-kíp của cô đã về một số tỉnh miền Tây như Tiền Giang, Bến Tre, Long An để khảo sát, lên kế hoạch đào giếng, phối hợp với nhà máy cung cấp nước miễn phí cho người dân từ đầu tháng 3. Ngày 14/3, ê-kíp của Hà Hồ tiếp tục về Bến Tre, chuẩn bị các khâu kế tiếp.

Hôm 13/3, Phi Nhung tặng 50 bồn chứa nước, 500 lít nước ngọt, tổng giá trị 100 triệu đồng cho người dân xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Cô tặng thêm 100 triệu đồng cho một chùa tại Chợ Gạo, Tiền Giang làm kinh phí khoan giếng tầng sâu, phục vụ bà con.

Việt Hương chia sẻ với cá nhân cô, gạo ở Việt Nam nhất nhì thế giới. Cô thấy thương bà con nông dân chịu ảnh hưởng bởi hạn mặn nên mấy ngày nay nghiên cứu và nhận thấy cần lọc nước cho bà con nông dân có nước ngọt trước tiên. "Tôi sẽ mua máy lọc nước tặng huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre", cô khẳng định. Cô ủng hộ một máy lọc nước trị giá 38 triệu đồng. Ngoài ra, giám khảo Thách thức danh hài đang khảo sát và sẽ tặng thêm khoảng 3 máy ở các tỉnh bị hạn mặn nặng.

Ngọc Trinh góp 200 triệu đồng giúp bà con miền Tây. Cô mong các mạnh thường quân cùng chung tay, đem được nhiều máy lọc nước mặn đến cho bà con.

Đại Nghĩa bàn giao máy lọc nước công suất nhỏ tại địa phương.

Hôm 11/3, Đại Nghĩa tặng 14 máy lọc nước cho nông dân Bến Tre. Một dàn máy gồm bình đựng 500 lít. Nam diễn viên nói anh dùng tiền túi cùng tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để tài trợ chi phí mua, lắp đặt máy. Riêng tiền công lắp đặt mỗi máy là hơn 4 triệu đồng. Cuối tuần, dự kiến Đại Nghĩa sẽ cùng các cộng sự lắp thêm 11 máy lọc ở nhiều nơi tại Bến Tre như huyện Chợ Lách, Mỏ Cày Bắc, Châu Thành.

Á hậu Kim Duyên, quê Cần Thơ, cho biết cô trăn trở, xót xa khi đọc tin về hạn mặn, sạt lở đất ở miền Tây những ngày qua. Kim Duyên đang có kế hoạch kêu gọi quyên góp tài chính. Cô được nhiều người tư vấn về việc mua máy lọc nước tặng người dân.

Ngày 6/3, hạn mặn vượt mốc lịch sử 2016, 5 tỉnh gồm Tiền Giang, Bến Tre, Long An, Kiên Giang, Cà Mau công bố tình huống khẩn cấp, tập trung ứng phó. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay miền Tây có khoảng 20.000 ha lúa bị mất trắng do hạn mặn, bằng khoảng 7% so với năm 2016. Theo dự báo, tình trạng hạn mặn còn kéo dài hơn một tháng vì trong tháng 3, dòng chảy sông Mekong từ thượng lưu về Đồng bằng sông Cửu Long có khả năng vẫn ở mức rất thấp.

Hiện, hàng loạt biện pháp được gấp rút triển khai như nạo vét, giải phóng chướng ngại vật lòng kênh nội đồng để trữ nước ngọt; sửa chữa hệ thống cống, đắp đập ngăn mặn; vận hành hợp lý hệ thống công trình thủy lợi; bố trí điểm cấp nước sạch cho dân... 185 điểm bơm chuyền trữ nước ngọt với quy mô 506 máy bơm công suất lớn phục vụ sản xuất được thành lập.

Thiên Anh