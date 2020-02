Suboi sinh con gái

Tên tiếng Anh của bé là Nina, còn tên tiếng Việt là Đăng Hân. Chia sẻ ảnh con đầu lòng lên Instagram tối 23/1, Suboi được nhiều bạn bè, đồng nghiệp như Trọng Hiếu, Dương Khắc Linh... chúc mừng.

Suboi bên con gái.

Trước đó, Suboi cho biết, mang thai lần đầu nên cô phải tập làm quen với sự thay đổi về tâm sinh lý. Ba tháng đầu thai kỳ, cô mệt mỏi do ốm nghén, khóc nhiều. Nhưng cô khẳng định, làm mẹ là điều kỳ diệu. Cô nhắn nhủ bản thân phải sống tích cực và thay đổi bản thân vì con gái. Đến tháng thứ sáu của thai kỳ, cô còn quay MV Bet on me.

Danh tính bố của con gái được Suboi giấu kín.

Suboi tên đầy đủ là Hàng Lâm Trang Anh. Rapper sinh năm 1990 được nhiều bạn trẻ mến mộ. Năm 2016, cô từng gây chú ý khi đọc rap trong buổi gặp gỡ cựu Tổng thống Mỹ - Barack Obama tại Việt Nam. Trước đó, cô có mối tình lâu năm với đạo diễn Bảo Nguyên nhưng đã chia tay.

Thiên Anh