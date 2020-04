Sao Việt bị mạo danh để quyên tiền từ thiện

Trên trang cá nhân, Thủy Tiên bày tỏ sự bức xúc khi có một tài khoản mạng xã hội, mạo danh cô để lừa đảo tiền quyên góp. Tài khoản này để tên Nguyễn Thủy Tiên. Chủ tài khoản chia sẻ hình ảnh bà xã Công Vinh đi khảo sát hạn mặn ở các tỉnh miền Tây và liên tục đăng tải bài viết, kêu gọi quyên góp. Tuy nhiên ở phía dưới, tài khoản ngân hàng nhận tiền không phải của ca sĩ Thủy Tiên.

Thủy Tiên và Công Vinh đi khảo sát hạn mặn ở miền Tây.

Thủy Tiên cho biết, cô sẽ nhờ công an can thiệp nếu tài khoản giả mạo vẫn tồn tại. "Trong hôm nay mà bạn này không tự xóa tài khoản, tôi sẽ nhờ công an liên hệ với ngân hàng tìm ra tận nơi ở của chủ tài khoản để xử lý. Người này tra tài khoản ra là Nguyen Tuy Hiep, có thể cũng là người đã giả danh tài khoản của Tiên mấy hôm trước để lừa đảo. Tiên đã làm đơn, hy vọng công an vào cuộc điều tra nhanh chóng giúp cho người dân có niềm tin", cô cảnh cáo.

Những ngày qua, vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh đứng ra kêu gọi quyên góp tiền, giúp đỡ người dân miền Tây vượt qua hạn mặn. Đến chiều 22/3, số tiền công chúng chuyển cho giọng ca Giấc mơ tuyết trắng lên đến gần 13 tỷ đồng. Thủy Tiên tiết lộ, hiện cô đã mua 18 máy lọc, trị giá 9 tỷ đồng. Trong ngày 23/3, cô sẽ tiếp tục đi khảo sát ở những nơi xa xôi hơn để đặt máy lọc giúp bà con.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đi khảo sát hạn mặn ở Bến Tre.

Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà cũng là nạn nhân của việc mạo danh, lừa đảo tiền quyên góp. Khi kêu gọi quyên góp hỗ trợ mua máy lọc nước, kẻ xấu đã tạo tài khoản giả mạo tên "Lý Hải - Minh Hà" và kêu gọi mọi người quyên góp phải chia sẻ thông tin cá nhân, mã số thẻ ngân hàng để lừa đảo.

Chia sẻ với iOne, Minh Hà cho biết, cô nhận được thông tin vợ chồng mình bị mạo danh từ fan. Cô kể sau khi chuyển khoản, các mạnh thường quân sẽ đăng ảnh biên lai chuyển khoản vào bình luận phía dưới bài đăng. Tuy nhiên, một tài khoản mạng xã hội có tên "Lý Hải - Minh Hà" đã kết bạn với những nhà hảo tâm. Kẻ xấu nói rằng Minh Hà chưa nhận được tiền nên cần xin thông tin thẻ ngân hàng, thông tin cá nhân và địa chỉ email để kiểm tra về việc số tiền đã được chuyển hay chưa. "Mọi người nhận tin nhắn nên cảnh giác, chắc chắn lừa đảo rồi!", cô chia sẻ.

Minh Hà cho biết hiện tại vẫn chưa có khán giả nào bị lừa. Tuy nhiên, vợ chồng cô buồn và bức xúc khi có kẻ gian lợi dụng tên tuổi của mình để trục lợi bất chính. "Nếu một khán giả bị lừa bởi kẻ gian, điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của họ dành cho nghệ sĩ. Trong khi việc làm của mình đang rất tốt đẹp. Chúng tôi rất sợ uy tín bị ảnh hưởng", cô chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Minh Hà kêu gọi chủ tài khoản giả mạo dừng ngay hành vi bất chính. "Mong bạn nào đang giả mạo đọc được tin làm ơn đừng như vậy. Cuộc sống này ai cũng có khó khăn, giờ là lúc giúp nhau. Nếu không giúp được thì đừng lừa mọi người như vậy. Cuộc đời có nhân quả. Mong bạn tỉnh ngộ", cô nhắn nhủ.

Trước đó, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà thông báo cùng thầy Thích Minh Phước quyên góp 350 triệu đồng để mua 5 máy lọc nước cho bà con miền Tây. Cặp vợ chồng đi khảo sát tình hình hạn hán ở nhiều xã thuộc tỉnh Bến Tre và Tiền Giang để lắp đặt máy.

Đại Nghĩa tích cực giúp đồng bào miền Tây.

Hôm 11/3, Đại Nghĩa tặng 14 máy lọc nước cho nông dân Bến Tre. Một dàn máy gồm bình đựng 500 lít. Nam diễn viên nói anh dùng tiền túi cùng tiền hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để tài trợ chi phí mua, lắp đặt máy. Sau đó, anh tiếp tục kêu gọi đóng góp để có thể giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, nam diễn viên bị kẻ xấu lợi dụng, lừa đảo tiền của mạnh thường quân.

Đại Nghĩa nhờ cậy bạn bè trên mạng xã hội "report" tài khoản lừa đảo vì chủ tài khoản này đang mạo danh anh, kêu gọi quyên góp từ thiện. "Không hiểu tại sao vào thời điểm hoạn nạn thế này, thiên tai và dịch bệnh đang hoành hành, bao nhiêu người đang cơ cực lầm than, vậy mà vẫn có những kẻ lòng dạ tham lam chỉ muốn trục lợi cho riêng mình như thế.

Vừa giận run người mà vừa đau xót khi con người lại không biết yêu thương nhau, chỉ biết lợi dụng hoàn cảnh để mưu cầu lợi ích cá nhân như vậy. Khuyên những ai đang làm cái chuyện xấu xa này phải dừng ngay lại trước khi quá muộn. Luật trời và lòng người chắc chắn sẽ không dung thứ", anh chia sẻ.

Trước đó không lâu, Hoài Linh cũng cảnh báo fan khi bị giả mạo tài khoản, lừa đảo ủng hộ 10.000 hộp khẩu trang cho người dân chống Covid-19.

Thời gian qua, nhiều nghệ sĩ quyên góp, giúp người dân miền Tây. Hồ Ngọc Hà và những người bạn tài trợ một tỷ đồng tiền mặt cùng ba hệ thống lọc nước trị giá tương đương. Phi Nhung tặng 50 bồn chứa nước, 500 lít nước ngọt, tổng giá trị 100 triệu đồng cho người dân xã Hưng Nhượng, huyện Giồng Trôm, Bến Tre. Cô tặng thêm 100 triệu đồng cho một chùa tại Chợ Gạo, Tiền Giang làm kinh phí khoan giếng tầng sâu, phục vụ bà con.

Việt Hương mua máy lọc nước tặng huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre giá 38 triệu đồng và đang khảo sát để tặng thêm khoảng 3 máy ở các tỉnh bị hạn mặn nặng. Ngọc Trinh góp 200 triệu đồng giúp bà con miền Tây.

Thiên Anh