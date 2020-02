Phương Oanh: 'Tôi thất bại trong tình yêu'

Sau thành công của bộ phim Quỳnh Búp bê, Phương Oanh có một năm khá trầm lặng. Cô từ chối nhiều vai diễn, hoạt động đáng chú ý nhất là tham gia một show truyền hình thực tế. Nói về khoảng thời gian vừa qua, người đẹp cho biết cô trải qua nhiều chuyện buồn, bao gồm cả thị phi cuộc sống lẫn chuyện tình cảm.

Sau nhiều lần tan vỡ, Phương Oanh tiếp tục mở lòng để đón nhận người mới, tuy nhiên kết cục cuối cùng vẫn là chia tay. Nữ diễn viên thừa nhận đường tình duyên không suôn sẻ, thậm chí rất thiếu may mắn. "Hơn 30 tuổi, tôi cũng trải qua 6 - 7 mối tình rồi. Một, hai mối thất bại thì còn bảo do cái này cái kia, chứ đến 6-7 mối thì chắc chắn không phải do người ta, cũng chẳng thể do mình hoàn toàn được. Có lẽ tôi đã yêu sai cách, nên chưa đi đến đích. Từ trước đến nay, tôi luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ tình cảm, kể cả tình bạn và công việc cũng vậy. Khi đã nghiêm túc, đương nhiên mình kỳ vọng đạt đến cái đích chứ".

Phương Oanh.

"Sau những đổ vỡ, tôi nhận thấy mình cũng là người không may mắn trong tình yêu. Người ta vẫn nói xinh đẹp thông minh không bằng may mắn. Ngày xưa, tôi không tin đâu. Tôi cứ nghĩ nếu mình luôn nỗ lực thì những điều xứng đáng sẽ đến với mình. Nhưng bây giờ tôi tin cần phải may mắn nữa", Phương Oanh tâm sự.

Lúc thất tình, cô rất sợ bạn bè gia đình biết. "Tôi thường đóng cửa nghiền ngẫm, không tìm cách trốn chạy hay lấp chỗ trống. Nhiều người nói rằng cách tốt nhất để quên là tìm đến một người khác nhưng tôi không làm thế được. Tôi thường sẽ tự đối diện, nhìn ra cái sai của mình để thay đổi", nữ diễn viên chia sẻ.

Phương Oanh tâm sự, dù qua nhiều mối tình, cô vẫn giữ mẫu bạn trai là những người đàn ông lớn tuổi, từng trải thay vì những người gần tuổi mình. Phương Oanh nói, biết mình không thuận lợi chuyện tình cảm nên hiện tại cô không nghĩ đến chuyện đó nữa để mình đỡ tổn thương. Cô tập trung vào công việc và tái xuất màn ảnh nhỏ.

Gần đây, Phương Oanh nhận vai cô giáo Uyên trong Cô gái nhà người ta. Để đảm nhiệm nhân vật này, nữ diễn viên phải cắt tóc ngắn, thay đổi mình hoàn toàn từ hình tượng sang chảnh thành một cô giáo nông thôn giản dị. Phương Oanh cho biết, áp lực lớn từ thành công của Quỳnh Búp bê khiến cô cân nhắc vai diễn rất nhiều, và cô giáo Uyên là nhân vật giúp cô thoát khỏi hình tượng cũ. "Từ hình tượng, ngoại hình đến câu thoại, cách tương tác với bạn diễn đều khác hoàn toàn với những vai 'đo ni đóng giày' trước kia, những nỗi đau giằng xé trong tâm lý cũng không giống những bộ phim trước. Tôi hy vọng khán giả cảm nhận được sự thay đổi của tôi cho bộ phim lần này", Phương Oanh nói.