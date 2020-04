Phương Oanh đăng ảnh hôn làm lộ mặt bạn trai

Trên trang cá nhân mới đây, Phương Oanh chia sẻ ảnh cô 'khóa môi', làm lộ mặt bạn trai. Nhiều người tỏ ra bất ngờ trước hành động của Phương Oanh bởi trước đó, cô kiên quyết không để người đàn ông của mình lộ diện. Hôm 8/3, cô đăng ảnh hôn bạn trai qua lớp khẩu trang, nhưng ảnh chỉ lộ góc mặt bên trái của bạn trai. Hồi cuối tháng 2, cô cũng chỉ đăng ảnh ôm nhau phía sau lưng bạn trai khi cả hai cùng vào bếp.

Việc Phương Oanh từng kiên quyết giấu danh tính bạn trai nhưng hiện tại muốn công khai trên mạng xã hội khiến nhiều khán giả nghi ngờ cô bị hacker tấn công. Tuy nhiên, Phương Oanh giải thích rằng, cô chính là người "tự hack facebook". Cô hứa với các fan sẽ vun vén tình cảm để hạnh phúc như hiện tại.

Phương Oanh hôn bạn trai.

Phương Oanh cho biết, bạn trai hơn cô hai tuổi, hiện làm kinh doanh. Cô quen anh qua sự giới thiệu của một người bạn. Ngay lần gặp gỡ đầu, cả hai đã cảm thấy hòa hợp, hút nhau 'như tình yêu sét đánh'.

Trong mắt Phương Oanh, người đàn ông hiện tại có độ đằm, độ chín khi từng trải qua nhiều điều trong cuộc sống. Anh sâu sắc nhưng khiêm tốn, học thức, hiểu biết. Ở bên anh, cô luôn cảm thấy an toàn, được che chở, bảo vệ. Cả hai đang có những ngày tháng hạnh phúc, chìm đắm trong tình yêu.

Phương Oanh kể, trước khi quen nhau, bạn trai không biết cô là ai, chưa từng xem phim cô đóng. Anh mới ở Anh về Việt Nam được vài năm, thường xuyên phải đi công tác ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa nên hết giờ làm việc, anh chỉ ngủ chứ không quan tâm tin tức trên mạng. Mãi sau này, khi quen nhau, anh mới tìm hiểu nhiều hơn thông tin của Phương Oanh trên báo chí. Anh nói với cô rằng, việc tìm hiểu giúp anh hiểu hơn công việc, áp lực mà một người nổi tiếng như Phương Oanh phải trải qua.

Phương Oanh hôn bạn trai qua lớp khẩu trang.

Phương Oanh sinh năm 1989, được chú ý sau vai diễn Quỳnh trong phim Quỳnh Búp bê. Trước đó, nữ diễn viên thừa nhận đường tình duyên không suôn sẻ, thậm chí rất thiếu may mắn. "Hơn 30 tuổi, tôi cũng trải qua 6 - 7 mối tình rồi. Một, hai mối thất bại thì còn bảo do cái này cái kia, chứ đến 6-7 mối thì chắc chắn không phải do người ta, cũng chẳng thể do mình hoàn toàn được. Có lẽ tôi đã yêu sai cách, nên chưa đi đến đích".

Phương Oanh tâm sự, dù qua nhiều mối tình, cô vẫn giữ mẫu bạn trai là những người đàn ông lớn tuổi, từng trải thay vì những người trạc tuổi mình.

Hậu trường phim Những ngày không quên Phương Oanh trong hậu trường phim 'Những ngày không quên'.

Thiên Anh