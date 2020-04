Phương Oanh bị cách ly tập trung sau khi từ Anh về

Phương Oanh sang Anh từ 1/2. Cô trình diễn tại London Fashion Week từ 14 đến 18/2 cho các thương hiệu: Maison Margiela, 16Arlington, Fashion Hong Kong và Bosideng. Một tháng rưỡi sống tại London, Phương Oanh có nhiều hợp đồng chụp hình, đi diễn. Tuy nhiên, cô stress vì Covid-19 bùng phát và nhớ nhà. Ban đầu, cô định không về Việt Nam mà sẽ ở lại Anh, "sống chung với lũ" vì visa chỉ được gia hạn 6 tháng. Tuy nhiên, cô được công ty quản lý khuyên nên tạm về Việt Nam, bao giờ dịch bệnh được kiểm soát tại Anh thì hãy quay lại.

Người mẫu Phương Oanh.

Chia sẻ với iOne, Phương Oanh cho biết, cô đáp chuyến bay về tới sân bay Tân Sơn Nhất lúc 6h55 sáng nay (15/3). Chuyến bay từ London về Việt Nam có hơn 100 khách, dự kiến đáp tại sân bay Cần Thơ và toàn bộ hành khách sẽ được cách ly tại đây. Tuy nhiên, do lịch trình thay đổi, chuyến bay được đáp tại TP HCM.

Sau khi máy bay hạ cánh, Phương Oanh được nhân viên y tế đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe và cho điền đầy đủ tờ khai y tế. Cô và gần 100 hành khách chờ trong 12 tiếng để được xếp xe và thông báo về việc cách ly. Đến 19h tối 15/3, Phương Oanh được đưa đi cách ly tại trung tâm cách ly ở trường quân sự Quân khu 7, quận 12 (TP HCM).

"Tôi tiếp tục chờ để được khám sức khỏe, đo thân nhiệt. Nếu có biểu hiện sốt, ho, đau rát họng, khó thở, tôi sẽ cách ly ở khu riêng, biệt lập, được chăm sóc y tế đặc biệt. Ngược lại, nếu không có biểu hiện bất thường, tôi sẽ được cách ly ở phòng có nhiều người", cô nói.

Phương Oanh ngạt thở, phải cầu cứu tiếp viên trong chuyến bay dài.

Cựu thí sinh Vietnam's Next Top Model cho biết, chuyến bay từ London về Việt Nam là lần bay ám ảnh nhất từ trước tới nay của cô. Sử dụng áo hoodie, khẩu trang y tế và găng tay, Phương Oanh luôn thấy khó thở, ngột ngạt vì nhiệt độ trong khoang máy bay được điều chỉnh ở mức 27 độ C để phòng chống Covid-19. Di chuyển trong không gian bí bách, nhiệt độ cao, thân nhiệt của Phương Oanh tăng. Cô nhức đầu và được các tiếp viên trên chuyến bay trấn an để bình tâm trở lại.

"Không khí trên máy bay rất khó thở. Tôi chỉ mong kết thúc chuyến bay dài", Phương Oanh nhớ lại. Những lúc mệt mỏi, Phương Oanh tự động viên, trấn an bản thân bởi theo cô, đội ngũ tiếp viên còn vất vả hơn rất nhiều khi phải mặc đồ bảo hộ kín mít, phục vụ suốt chuyến bay dài.

Phương Oanh tên đầy đủ là Nguyễn Thị Phương Oanh, sinh năm 1999, là một trong hai thí sinh được vào thẳng nhà chung Vietnam's Next Top Model mùa All Stars năm 2017. Cô cao 1,78m, có gương mặt góc cạnh đậm chất Á Đông. Sau khi dừng chân ở tập hai của chương trình, cô được nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường chọn làm người mẫu ảnh và sải bước trên nhiều sàn diễn trong nước.

Sống tại London đúng thời điểm Covid-19 bùng phát, Phương Oanh kể, cô có trải nghiệm "kinh hoàng" ở quốc gia này. Theo lời Phương Oanh, khi dịch bùng phát, ngoài những người châu Á, người bản địa ở London không ai chủ động phòng chống dịch. Cô thậm chí bị kỳ thị khi mang khẩu trang ra đường.

Trước đó, nữ người mẫu khẳng định, nếu khi trở về Việt Nam không bị cách ly, cô cũng sẽ xin cách ly để sức khỏe được đảm bảo an toàn. "Sức khỏe của bản thân, gia đình và sự an toàn của xã hội được tôi đặt lên hàng đầu. Chỉ khi nào cho kết quả âm tính với nCoV, tôi mới thở phào nhẹ nhõm", cô nói.

Tính đến 15/3, tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới là 156.093 với 5.831 người chết và 74.459 trường hợp hồi phục, theo Worldometers.Việt Nam ghi nhận 54 ca dương tính, trong đó 16 ca đã chữa khỏi.

Thiên Anh